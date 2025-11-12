Rückruf: Salmonellen – Heimische Superfoods von kruut
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die kruut GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Heimische Superfoods – Brennnessel, Löwenzahn und Co. mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.03.2028. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer amtlichen Routineprüfung in einer Charge des Produkts Salmonella spp. nachgewiesen.
Vom Verzehr wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
Heimische Superfoods
Inhalt: 70g
MHD: 19.03.2028
Chargennummer: 19.03.28
EAN: 4260703370053
Bereits gekaufte Gläser können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden; der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
hey@kruut.de / +49 30 23887394
Produktabbildung: kruut GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
Infobox Salmonellen
ACHTUNG Gesundheitsgefahr!
Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller