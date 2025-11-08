Stiftung Warentest Trinkmahlzeiten – Besser nicht täglich!

Trinkmahlzeiten sind flüssige Nahrungsersatzprodukte, die eine vollständige Mahlzeit in kompakter Form bieten. Sie enthalten typischerweise eine Kombination aus Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Ihr Hauptvorteil liegt in der schnellen und einfachen Zubereitung, was sie besonders für Menschen mit wenig Zeit oder unterwegs attraktiv macht. Zudem können sie in bestimmten Situationen hilfreich sein, etwa bei Appetitlosigkeit, eingeschränkter Kau- oder Schluckfähigkeit oder zur gezielten Nährstoffzufuhr im Sport.

Kritisch betrachtet ersetzen Trinkmahlzeiten jedoch nicht die sensorische Vielfalt und den Sättigungseffekt fester Lebensmittel. Eine dauerhafte ausschließliche Nutzung kann das natürliche Essverhalten beeinträchtigen. Ideal sind sie als gelegentliche Ergänzung oder praktische Lösung in Ausnahmesituationen.

Trinkmahlzeiten bei Stiftung Warentest

Praktisch, lecker, ausgewogen – so bewerben Hersteller ihre Trinkmahlzeiten als schnellen Ersatz für feste Mahlzeiten. Die Stiftung Warentest hat sechs Produkte untersucht. Das Fazit: Als Notlösung akzeptabel, als Dauerlösung ungeeignet.