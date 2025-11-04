DIY Weihnachtsbaum aus Holz selber bauen

Warum denn nicht mal den Weihnachtsbaum selber bauen? Das macht nicht nur Kindern Spaß, auch den Eltern sind in Sachen Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Noch dazu ist ein Weihnachtsbaum aus Holz eine langlebige, umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zum klassischen Tannenbaum, kann leicht abgebaut und verstaut werden.

Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich so ein Holzbaum leicht selbst bauen – ob modern, rustikal oder skandinavisch schlicht.

Der lange Rundstab aus Holz bildet den Baumstamm. Dieser kann entweder wie gewohnt in den Baumständer gesetzt, oder aber mit einem Standfuß aus einer Holzplatte oder einem Kreuzfuß ergänzt werden.

Um die Äste in die richtige Baumform zu bringen (unten lang und nach oben kürzer) können diese auf dem Boden aneinandergelegt werden. Dann mit einem Bleistift auf oben und unten die Mitte anzeichnen und – ja nach gewünschter Astlänge – schräg nach oben markieren. Anschließend können die Asthölzer gesägt werden. Die Sägekanten dann noch mit Schleifpapier abschleifen.

In den als Stamm verwendeten Rundstab nun in regelmäßigen Abständen Löcher mittig durch den Stamm bohren. Hier ist zu beachten, dass die Löcher nicht viel größer sein sollten, als die dünneren Rundstäbe, die als Äste verwendet werden. Je nach Abstand und Anzahl der Löcher kann der Baum mit weniger oder mehr Ästen ausgestattet werden.

Nun können die zuvor zugesägten Äste durch die Löcher geschoben und feinjustiert werden.

Wer mag, kann das Holz ölen, lasieren oder auch bunt bemalen.

Jetzt darf geschmückt werden!

Sehr schön passt dazu eine filigrane Draht Lichterkette und selbstgebastelte Stroh- oder Holzdekoration – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Materialiste 1 stabiler Rundstab oder auch gehobelter Balken als Stamm (Durchmesser sollte 5cm oder mehr sein)

Mehrere kürzere Latten oder Rundstäbe (für Äste, z. B. 60–120 cm Länge, je nach gewünschter unteren Ausladung des Astholzes)

Bohrmaschine, Holzbohrer, Säge

Schleifpapier Optional: Holzöl, lösemittelfreier Lack oder Lasur Weihnachtsbeleuchtung, Deko oder Naturmaterialien zum Schmücken

Übrigens, das lässt sich natürlich auch mit Kanthölzern bauen 🙂