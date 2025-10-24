Werfenweng im Salzburger Land: Skivergnügen für die ganze Familie

(djd). Ski- und Snowboard-Abenteuer für die Jüngeren, dazu ein bisschen Langlaufen, Winterwandern und Entspannung für die Größeren – und eine weiße Landschaft für alle. Diese Mischung wünschen sich Familien im Winterurlaub. Fündig werden sie zum Beispiel im Familienskigebiet von Werfenweng. Der 1.100-Einwohner-Ort, rund 45 Kilometer von Salzburg entfernt, nahe der Tauernautobahn gelegen, lässt sich aber auch bequem mit dem Zug erreichen. Das W3 Shuttle bringt die Gäste bequem vom Bahnhof nach Werfenweng.

Schneller Einstieg ins gemütliche Skigebiet

Die Talstation der Dorfbahn Rosnerköpfl liegt mitten im Ortszentrum und bietet einen schnellen Einstieg ins gemütliche Skigebiet mit seinen neun Liften und den 29 Kilometer umfassenden präparierten Abfahrten. Mit der 8er-Kabinenbahn Ikarus schweben Skifahrer und Snowboarder in zehn Minuten auf die Bischlinghöhe, den Werfenwenger Hausberg – spektakuläre Panoramablicke über die umliegende Bergwelt inklusive. Von dort geht es ins Ladenberg- und Strussinggebiet oder auf die sechs Kilometer lange Panoramaabfahrt ins Tal. Mehrere Anfängerareale, darunter der „Sunny Kids Park“ an der Mittelstation der Dorfbahn sowie der „Bobopark“ und der „Ikis Snowpark“ an der Ikarus-Bahn, machen den Einstieg in die Welt der sanften Schwünge zum spielerischen Vergnügen.

Unter www.werfenweng.eu gibt es weitere Informationen und Inspirationen für einen abwechslungsreichen Winterurlaub.

„Minimal:isst“ und Werfenweng Card

Kulinarische Stärkung finden Skifahrer, Snowboarder und Rodler in einer Reihe gemütlicher Hütten und Gasthäuser. Sie bieten das ganze Spektrum der regionalen Küche – von der zünftigen Brettljause über österreichische Traditionsgerichte bis hin zur kleinen, feinen und regelmäßig wechselnden Karte im „Minimal:isst“. Die im vergangenen Winter neu eröffnete Hütte von Ex-Skibergsteiger-Profi Jakob Herrmann liegt direkt an der Skipiste am Ladenberg und bietet immer auch ein veganes und ein glutenfreies Gericht an. So wird der Winterurlaub nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch zu einem guten Gefühl. Natur pur und ideale Bedingungen finden Langläufer dagegen auf dem weitläufigen, bestens präparierten Loipennetz rund um Werfenweng. Langlaufkurse sowie geführte Winter-, Fackel- oder Alpakawanderungen und Pferdekutschenfahrten sind mit der Werfenweng Card buchbar.

Quelle: Tourismusverband Werfenweng, Werfenweng