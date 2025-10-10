Rückruf: dm-drogerie markt ruft dmBio Tofu Natur zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
dm-drogerie markt informiert über den Rückruf des Artikels dmBio Tofu Natur in der 200g Packung, dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026 mit der Chargennummer 97112.
Wie das Unternehmen mitteilt, kam es im Produktionsprozess zu einer unzureichenden Erhitzung. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass ein unerwünschtes mikrobiologisches Wachstum von Bacillus cereus auftritt.
Vom Verzehr betroffener Ware wird dringend abgeraten!
Betroffener Artikel
dmBio Tofu Natur
Inhalt: 200g
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 05.07.2026
Charge: 97112
Diese Angabe finden Sie unten auf der Vorderseite der Folie.
Betroffene Packungen können ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
dm-ServiceCenter Tel.: 0800 365 8633 (kostenfrei) E-Mail: servicecenter@dm.de Öffnungszeiten: Mo bis Sa 8 bis 20 Uhr
Verbrauchern, die eines der oben aufgeführten Produkte bereits verzehrt haben und im unmittelbaren Zusammenhang damit gesundheitliche Probleme verspüren, empfehlen wir, ihren Arzt zu konsultieren.
Produktabbildung: dm-drogerie markt GmbH
Infobox Bacillus Cereus
Bacillus cereus ist ein Lebensmittel vergiftendes Bakterium, das besonders im Reis auftritt. Bacillus cereus-Sporen, die im rohen Reis vorkommen, überleben das Kochen und vermehren sich, wenn der Reis unterhalb von 65 °C warmgehalten oder aufgewärmt wird. Durch Warmhalten oberhalb dieser Temperatur wird die Ausbreitung des Bakteriums verhindert, was sich Reiskocher mit ihrer Warmhaltefunktion zunutze machen. Es kann jedoch auch über Staub- und Erdpartikel in die Nahrung (Gewürze, Trockenpilze, Milch) gelangen.
Bacillus cereus bildet bei Keimzahlen von über 100.000/g Lebensmittel zwei für Lebensmittelvergiftungen verantwortliche Toxine, wobei auch Vergiftungsfälle bekannt sind, bei denen die Konzentration deutlich darunter bis herunter zu 6.000/g lag
Unterschieden werden zwei verschiedene Toxintypen
Erbrechens-Toxin (emetisches Toxin, Cereulid): Die Aufnahme des toxinhaltigen Lebensmittels führt nach 0,5 bis 6 Stunden zu Übelkeit und Erbrechen, seltener zu Bauchkrämpfen und Durchfällen. Das Toxin ist unempfindlich gegenüber Hitze und Säure.
Ein Diarrhoe-Toxin verursacht 8 bis 16 Stunden nach Aufnahme des Toxins wässrige Durchfälle, die nach 12 bis 24 Stunden wieder abklingen. Das Toxin ist hitze- und säureempfindlich
Bacillus cereus führt in pasteurisierten, nicht fermentierten Milcherzeugnissen zu Bitterkeit und zur Süßgerinnung (Gerinnung durch eiweißabbauende Enzyme und nicht durch Säurebildung). Wegen der in diesem Fall durch diesen Keim mittels Lecithinasewirkung verursachten Geschmacksveränderungen ist die Gefahr einer Intoxikation nicht sehr groß. Quelle: wikipedia.de
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller