Rückruf: Hersteller ruft „Dicke Sauerländer“ Dosen Bockwurst zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Konservenartikels „Dicke Sauerländer“ Bockwurst in der 5x80g-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 05.09.2026 und der Chargennummer L-2798183 sowie den Uhrzeiten von 21:00 bis 21:50 Uhr. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es bei den betroffenen Würstchendosen im Produktionsprozess der Haltbarmachung zu einem Fehler gekommen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Produkte vorzeitig bzw. vor dem Erreichen des auf der Verpackung angegebenen Haltbarkeitsdatums verderben.

Von einem Verzehr der Produkte mit der betroffenen MHD-, Chargen- und Uhrzeitkombination wird abgeraten.

Die betroffenen Produkte wurden ausschließlich in Märkten von Lidl und Netto Marken-Discount in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen an Endverbraucher verkauft. Des Weiteren wurde die betroffene Charge auch im Metten Werksverkauf in Finnentrop verkauft.

Betroffener Artikel

Dicke Sauerländer Bockwurst in der 5x80g-Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

05.09.2026Chargennummer L-2798183

Uhrzeiten 21:00 bis 21:50 Uhr

Das MHD sowie die Chargennummer mit Uhrzeit befinden sich auf dem Dosenboden.

Weitere Chargen der „Dicke Sauerländer“ Bockwurst oder andere Produkte des Herstellers sind nicht von dem Rückruf betroffen.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice von Metten Fleischwaren unter der Rufnummer 02721/515-156 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr) sowie

unter der E-Mail-Adresse verbraucherservice@metten.net.

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller