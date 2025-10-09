Rückruf: Soja nicht deklariert – EDEKA Herzstücke vegane Lasagne

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die What’s Cooking Deutschland GmbH ruft den Artikel EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsen-Bolognese in der 400g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 17.10.2025 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, ist auf Grund eines Produktionsfehlers in dem Produkt mit dem genannten MHD das Allergen Soja enthalten welches nicht deklariert ist.

Der Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und den angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin verkauft.

Das Produkt ist im Übrigen qualitativ einwandfrei und kann von Nicht-Sojaallergiker:innen bedenkenlos konsumiert werden.

Sojaallergiker:innen sollten das Produkt nicht verzehren

Betroffener Artikel

EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsen-Bolognese

Inhalt: 400g-Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: (MHD) 17.10.2025

Betroffene Packungen können gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgegeben werden.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

