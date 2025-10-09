Rückruf: Soja nicht deklariert – EDEKA Herzstücke vegane Lasagne
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die What’s Cooking Deutschland GmbH ruft den Artikel EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsen-Bolognese in der 400g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 17.10.2025 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, ist auf Grund eines Produktionsfehlers in dem Produkt mit dem genannten MHD das Allergen Soja enthalten welches nicht deklariert ist.
Der Artikel wurde vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und den angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin verkauft.
Das Produkt ist im Übrigen qualitativ einwandfrei und kann von Nicht-Sojaallergiker:innen bedenkenlos konsumiert werden.
Sojaallergiker:innen sollten das Produkt nicht verzehren
Eine Produktabbildung wurde leider nicht zur Verfügung gestellt
Betroffener Artikel
EDEKA Herzstücke vegane Lasagne mit Linsen-Bolognese
Inhalt: 400g-Packung
Mindesthaltbarkeitsdatum: (MHD) 17.10.2025
Betroffene Packungen können gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Einkaufsstätten zurückgegeben werden.
Kundenservice
Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller