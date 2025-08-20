Rückruf von Dosenlinsen bei EDEKA wegen kleiner Steine
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die ITALIA MEAL S.R.L. in formiert über den Rückruf der Artikel EDEKA Bio Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31/01/2028 und EDEKA Herzstücke Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31/05/2028 jeweils in der 400g Dose.
Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Dosen kleine Steine enthalten sind.
Immer wieder kommt es vor, dass in Lebensmitteln kleine Steinchen, Glas- oder Metallteile gefunden werden. Besonders betroffen sind naturbelassene Produkte wie Linsen, Nüsse oder Beeren, da Fremdkörper bei der Ernte oder Verarbeitung hineingelangen können.
Gefahren: Schon kleinste harte Partikel können Zähne beschädigen oder beim Verschlucken Verletzungen verursachen.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Inhalt: 400g
Mindesthaltbarkeitsdatum 31/01/2028
Inhalt: 400g
Mindesthaltbarkeitsdatum 31/05/2028
Betroffen ist ausschließlich Ware mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten.
Hintergrund Fremdkörper
ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!
Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen!
Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen
