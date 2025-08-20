Rückruf von Dosenlinsen bei EDEKA wegen kleiner Steine

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die ITALIA MEAL S.R.L. in formiert über den Rückruf der Artikel EDEKA Bio Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31/01/2028 und EDEKA Herzstücke Braune Linsen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31/05/2028 jeweils in der 400g Dose.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Dosen kleine Steine enthalten sind.

Immer wieder kommt es vor, dass in Lebensmitteln kleine Steinchen, Glas- oder Metallteile gefunden werden. Besonders betroffen sind naturbelassene Produkte wie Linsen, Nüsse oder Beeren, da Fremdkörper bei der Ernte oder Verarbeitung hineingelangen können.

Gefahren: Schon kleinste harte Partikel können Zähne beschädigen oder beim Verschlucken Verletzungen verursachen.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Die beiden Artikel wurden bundesweit vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten.

Betroffener Artikel

EDEKA Bio Braune Linsen in der Dose

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdatum 31/01/2028

EDEKA Herzstücke Braune Linsen in der Dose

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdatum 31/05/2028

Betroffen ist ausschließlich Ware mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten.

Verbraucher:innen, die die entsprechenden Artikel gekauft haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter der Rufnummer: 0800 3335211

Kundeninformation >

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller