Rückruf: Booster Energy Drink Fusion via Netto Marken-Discount
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Darguner Brauerei GmbH informiert über den Rückruf des Energy Drink Physics Fusion Carambola der Marke Booster in der 0,5l-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der Herstellung eine Verunreinigung einiger Dosen mit Hefen stattgefunden hat. Diese Hefen verursachen einen Gärungsprozess, der wiederum zu einem Druckaufbau in der Dose des Getränks führen kann. Dieser kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Bersten der Dose führen. Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr.
Dosen, die aufgebläht sind, sollten keinesfalls geöffnet, sondern umgehend vorsichtig entsorgt werden!
Auch optisch unauffällige Dosen mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollten rein vorsorglich nicht konsumiert und ebenfalls entsorgt werden.
Das Produkt wurde bundesweit ausschließlich in Filialen von Netto Marken-Discount verkauft.
Betroffener Artikel
Energy Drink Physics Fusion Carambola
Marke: Booster
Inhalt: 0,5l-Dose
Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.07.2026
Verkauft via: Netto Marken-Discount
Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere „Booster“-Produkte sind nicht betroffen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten.
Kundenservice
Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Tel.: 0800 200 00 15 (Montag bis Samstag von 6.00 Uhr bis 22.30 Uhr).
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller