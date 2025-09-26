Rückruf: Booster Energy Drink Fusion via Netto Marken-Discount

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Darguner Brauerei GmbH informiert über den Rückruf des Energy Drink Physics Fusion Carambola der Marke Booster in der 0,5l-Dose mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass während der Herstellung eine Verunreinigung einiger Dosen mit Hefen stattgefunden hat. Diese Hefen verursachen einen Gärungsprozess, der wiederum zu einem Druckaufbau in der Dose des Getränks führen kann. Dieser kann unter ungünstigen Bedingungen bis zum Bersten der Dose führen. Dadurch besteht eine mögliche Verletzungsgefahr.

Dosen, die aufgebläht sind, sollten keinesfalls geöffnet, sondern umgehend vorsichtig entsorgt werden!

Auch optisch unauffällige Dosen mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum sollten rein vorsorglich nicht konsumiert und ebenfalls entsorgt werden.

Das Produkt wurde bundesweit ausschließlich in Filialen von Netto Marken-Discount verkauft.

Betroffener Artikel

Energy Drink Physics Fusion Carambola

Marke: Booster

Inhalt: 0,5l-Dose

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.07.2026

Verkauft via: Netto Marken-Discount

Weitere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere „Booster“-Produkte sind nicht betroffen. Verbraucherinnen und Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons eine Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Tel.: 0800 200 00 15 (Montag bis Samstag von 6.00 Uhr bis 22.30 Uhr).

Kundeninformation >

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller