Lasagne – Ein Klassiker der italienischen Küche

Lasagne ist ein typisch italienisches Auflaufgericht mit geschichteten Nudelplatten, Fleischsauce (oft Ragù oder Bolognese) und Bechamelsauce, überbacken mit Käse. Der Begriff „Lasagne“ geht laut Quellen vermutlich auf das lateinische Wort lasanum (Kochtopf) beziehungsweise das griechische laganon (breites Teigblatt) zurück. Erste Rezepte mit Schichten aus Teig und Füllung finden sich bereits in alten römischen Schriften.

Lasagne bietet viel Raum für Kreativität und kann – je nach Geschmack – mit vielen verschiedenen Zutaten immer wieder neu zubereitet werden. Nachfolgend zwei Rezepte, einmal klassisch und einmal als vegetarische Gemüse-Lasagne

Rezept: Klassische Lasagne (für ca. 4 Portionen)

Zutaten

400 g gemischtes Hackfleisch (Rind/Schwein)

1 Zwiebel, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

500 g passierte Tomaten

1 EL Tomatenmark

1 TL italienische Kräuter (z. B. Oregano, Basilikum)

Salz & Pfeffer nach Geschmack

9–12 Lasagneblätter (getrocknet)

Für die Bechamel: 40 g Butter, 40 g Mehl, 500 ml Milch, Muskat, Salz

Etwas geriebener Käse (z. B. Mozzarella + Parmesan) zum Überbacken

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch in etwas Öl anschwitzen, Hackfleisch dazu und krümelig braten.

Tomatenmark kurz mitbraten, dann passierte Tomaten und Kräuter dazu, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Soße ein wenig köcheln lassen (10–15 Min).

Für die Bechamel Butter schmelzen, Mehl einrühren, nach und nach Milch unterrühren bis eine cremige Sauce entsteht, mit Muskat und Salz würzen.

In eine Auflaufform abwechselnd Lasagneblätter, Fleischsoße und Bechamel schichten. Am Ende Käse darüber.

Im Ofen bei ca. 180-200 °C (Umluft ca. 180 °C) etwa 30-40 Minuten backen, bis die Oberfläche schön goldbraun ist.

Rezept: Vegetarische Gemüse-Lasagne (für ca. 4 Portionen)

Zutaten

2 Zucchini (ca. 400 g)

1 Aubergine (ca. 300 g)

1 Paprika

1 Möhre

1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen

500 g passierte Tomaten

2 EL Tomatenmark

1 TL italienische Kräuter (Oregano, Basilikum, Thymian)

9–12 Lasagneblätter (getrocknet)

Für die Bechamel: 40 g Butter, 40 g Mehl, 500 ml Milch, Muskat, Salz

150–200 g geriebener Käse (z. B. Mozzarella oder Gouda)

Zubereitung

Gemüse würfeln, in etwas Öl mit Zwiebel & Knoblauch anbraten.

Tomatenmark einrühren, dann passierte Tomaten und Kräuter dazugeben. Alles ca. 10–15 Min. köcheln lassen.

Bechamel zubereiten (wie im klassischen Rezept).

In Auflaufform schichten: Lasagneblätter – Gemüsesoße – Bechamel. Wiederholen, mit Käse abschließen.

Bei 180 °C Umluft ca. 35–40 Min. goldbraun backen.

Guten Appetit zusammen 🙂