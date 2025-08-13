Ratgeber Immobilienkauf: Von der Suche bis zum Einzug

Vom Comeback des Häusermarkts spricht aktuell die Immobilienbranche. Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen verfestige sich – was sich in steigenden Kaufpreisen bemerkbar macht. Für Bau- und Kaufwillige heißt das um so mehr, das Trio „Planen, finanzieren, entscheiden” überlegt anzugehen. Haus oder Wohnung? Kaufen oder bauen? Der neue „Ratgeber Immobilienkauf” der Verbraucherzentrale begleitet von der Suche bis zum Einzug auf dem Weg zum passenden Eigentum.

Kann ich mir eine eigene Immobilie überhaupt leisten? – Diese Frage steht am Anfang jeder Planung der eigenen vier Wände. Mit welchen Kosten ist bei welchem Objekt zu rechnen?

Der gerade erschienene Ratgeber hilft, ein solides Fundament für die Finanzierung zu legen. Ob in Eigenregie gebaut oder ein Bauträger beauftragt werden soll – für beide Varianten werden die relevanten Kriterien für eine solide Planung und termingerechte Umsetzung an die Hand gegeben.

Wer eine gebrauchte Immobilie favorisiert, kann das künftige Zuhause zwar in Augenschein nehmen, aber auch leicht Mängel übersehen. Anschaulich wird beschrieben, wo Pfusch am Bau lauern oder sich größerer Sanierungsbedarf ergeben kann. Ein eigenes Kapitel erläutert, was beim Wohnungskauf wichtig ist. Mit Wissenswertem vom Grundbuch-Check bis zum Notarvertrag unterstützt der Ratgeber Immobilieninteressenten, um auch rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.

Der „Ratgeber Immobilienkauf. Planen, finanzieren, entscheiden”

hat 208 Seiten und kostet 24,– Euro.

Zu bestellen unter shop.verbraucherzentrale.de oder T +49 211 913801-555.

Der Ratgeber ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich./box]

Quelle: Verbraucherzentrale NRW