Modernisieren mit Bausparvertrag – Günstig und planungssicher

Ein Bausparvertrag ist eine Kombination aus Sparplan und Darlehensoption. In der ersten Phase spart man regelmäßig Geld an, bis ein festgelegter Betrag erreicht ist. Danach hat man Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen, das z. B. für den Kauf, Bau oder die Renovierung einer Immobilie genutzt werden kann.

Oft gibt es staatliche Förderungen wie Wohnungsbauprämie oder Arbeitnehmersparzulage. Ein Bausparvertrag lohnt sich vor allem für langfristige Planung und wenn später ein gesicherter Darlehenszins wichtig ist.

Neue Heizung in vier Jahren? Dach dämmen in acht Jahren? Bausparverträge eignen sich gut, um solche Projekte zu finanzieren. Verglichen mit Bankkrediten sind die Konditionen aktuell günstig, zeigt der Test der Stiftung Warentest. Und Bausparer sichern sich damit für den Fall ab, dass die Kreditzinsen steigen.

Der Effektivzins der Bauspardarlehen liegt bei vielen Tarifen derzeit zwischen 2,0 und 2,5 Prozent und damit deutlich niedriger als bei vergleichbaren Bankkrediten. Sollten die Zinsen für Baukredite in Zukunft weiter steigen, können Bausparer mit einem günstigen Tarif viel Geld sparen. „In der Ansparphase verzinsen die Bausparkassen das Guthaben im Schnitt aber nur mit 0,15 Prozent. Ein Vertrag ist daher nur zu empfehlen, wenn das günstige Bauspardarlehen später wirklich abgerufen wird“, sagt Testleiter Stefan Hüllen. „Eine Modernisierung ist meist gut planbar. Hier eignen sich Bausparverträge besonders.“

Die Stiftung Warentest hat mehr als 140 Tarifvarianten aller 13 deutschen Bausparkassen mit unterschiedlichen Bausparsummen und Laufzeiten ausgewertet. „Tarife der BHW und der LBS Süd lagen in mehreren Modellfällen vorn und dürften für viele gängige Modernisierungen geeignet sein“, sagt der Experte. „Einen klaren Testsieger für alle Fälle gibt es aber nicht. Mit unserem Online-Rechner kann jeder seinen persönlichen Testsieger ermitteln.“

Neben der Zinssicherheit bietet Bausparen weitere Pluspunkte: Hier gilt der Darlehenszins eines Tarifs unabhängig von der Höhe des Darlehens. Banken dagegen verlangen für kleinere Projekte unter 50.000 Euro oft Zinsaufschläge. Außerdem sind Sondertilgungen bei Bausparverträgen jederzeit in unbegrenzter Höhe möglich, bei Bankkrediten nur begrenzt.

Welche Bauspartarife vorne liegen und worauf Bausparer bei ihrem Vertrag achten sollten, steht in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Stiftung Warentest Finanzen und unter www.test.de/bausparvertrag.

Quelle: Stiftung Warentest