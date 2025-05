Empfehlung: Familienurlaub in Nordholland

Die Niederlande sind seit vielen Jahren ein beliebtes Urlaubsziel für Deutsche. Die kurze Anreise und die wunderschöne Natur machen das Land ideal für einen entspannten Familienurlaub. Besonders die Provinz Nordholland erfreut sich aktuell wachsender Beliebtheit bei Familien mit Kindern – und das aus gutem Grund. Wer sich hier für ein Ferienhaus Holland am Meer entscheidet, kann sich auf Ruhe, Weite und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Groß und Klein freuen.

Kinderfreundlicher Strand

Ein großes Plus der niederländischen Provinz Nordholland sind die sauberen und kinderfreundlichen Strände. Die Nordseeküste ist übersichtlich, es gibt keine steilen Felsen oder gefährlichen Klippen, was sie besonders für kleine Kinder sicher macht. Die Brandung ist meist sanft, und an vielen Stränden sorgen Rettungsschwimmer für zusätzliche Sicherheit. So können Eltern entspannt zurücklehnen, während die Kinder Sandburgen bauen, Muscheln sammeln oder im seichten Wasser planschen.

Ein besonderer Tipp ist der Badeort Julianadorp aan Zee. Hier fühlen sich Familien sofort willkommen. Dieses Küstendorf in der Kop van Noord-Holland bietet alles, was man für einen gelungenen Familienurlaub braucht: einen sauberen Strand, Strandpavillons, sanitäre Anlagen sowie die Möglichkeit, Strandliegen oder Windschutz zu mieten. Zudem gibt es in Strandnähe kaum Autoverkehr – ein beruhigender Gedanke für alle, deren Kinder gerne herumtollen.

Ein Ferienhaus am Meer

Für Familien mit Kindern ist ein Ferienhaus meist die komfortabelste Unterkunft. Keine geteilten Badezimmer, keine dünnen Hotelwände – stattdessen Platz, Privatsphäre und Freiheit. Man bestimmt selbst den Tagesablauf, kocht nach eigenem Zeitplan und hat in der Regel einen Garten oder eine Terrasse, wo die Kinder sicher draußen spielen können.

Rund um Julianadorp aan Zee und das nahegelegene Callantsoog gibt es zahlreiche familienfreundliche Ferienhäuser. Viele sind speziell auf Kinder eingestellt – mit Hochstühlen, Spielplätzen in der Nähe, umzäunten Gärten und manchmal sogar mit vorhandenem Spielzeug und Brettspielen im Haus. Für Eltern bedeutet das: weniger einpacken und mehr entspannen.

Aktivitäten für die ganze Familie

Neben dem Strand hat Nordholland noch viele weitere familienfreundliche Attraktionen zu bieten. In der Kop van Noord-Holland gibt es zum Beispiel „De Goudvis“, ein überdachtes Spielparadies in Sint Maartenszee – perfekt für regnerische Tage. Auch der Themenpark „Land van Fluwel“, der sich ganz den niederländischen Tulpen widmet, ist ein tolles Ausflugsziel für Familien.

Radfahren ist ebenfalls sehr beliebt. Nordholland verfügt über hervorragend ausgebaute Fahrradwege – auch geeignet für Kinderräder und Fahrradanhänger. Vom Ferienhaus aus geht es direkt entlang von Dünen, Blumenfeldern und idyllischen Dörfern. Und ein Besuch in Den Helder lohnt sich ebenfalls: Dort befindet sich das Marinemuseum, wo man unter anderem ein echtes U-Boot von innen besichtigen kann – ein spannendes Abenteuer für Kinder!

Ruhe am Meer

Wer dem Trubel entfliehen und einfach die Ruhe am Meer genießen möchte, wird Nordholland als wahre Wohltat empfinden. Im Vergleich zu bekannten Badeorten wie Scheveningen oder Zandvoort ist die Kop van Noord-Holland deutlich ruhiger. Keine Menschenmassen, sondern gemütliche Strandlokale, lokale Märkte und freundliche Einheimische.

Für kurze und lange Urlaube

Dank der Nähe zu Deutschland eignet sich Nordholland sowohl für einen längeren Sommerurlaub als auch für einen spontanen Kurztrip. In wenigen Stunden ist man in einer ganz anderen Welt – ohne Staus zum Flughafen, ohne Warteschlangen beim Check-in. Einfach das Auto packen und losfahren!

Ein weiterer Pluspunkt: Ein Urlaub an der Küste Nordhollands ist oft auch preislich attraktiv – vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Küstenregionen. Wer früh bucht, findet zahlreiche interessante Angebote für ein Ferienhaus in Holland am Meer – perfekt für Familien, die Erholung, Abenteuer und Natur miteinander verbinden wollen.