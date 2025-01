Anforderungen & rechtliches: Kostenlose Broschüre zum Thema Online-Shop

Der Online-Shop: Neue kostenlose Broschüre der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland

Wer einen Online-Shop einrichten und betreiben möchte, muss sich an zahlreiche Vorschriften halten. Ein Online-Shop bezeichnet dabei einen virtuellen Laden im Internet, in dem Kunden Waren oder Dienstleistungen kaufen können. Die gesetzlichen Anforderungen betreffen insbesondere den Datenschutz, das Widerrufsrecht und die Impressumspflicht. Welche Anforderungen sind zu erfüllen? Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben?

Bei Verstößen drohen empfindliche Geldstrafen oder sogar Abmahnungen durch Konkurrenten. Was hat es mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf sich? Dieses Gesetz verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Online-Shops so zu gestalten, dass auch Menschen mit Behinderungen sie uneingeschränkt nutzen können. Und was bedeutet Influencer-Marketing? Dabei handelt es sich um eine Werbeform, bei der bekannte Persönlichkeiten in sozialen Medien Produkte bewerben und dafür bezahlt werden.

Die neue kostenlose Broschüre der eCommerce-Verbindungsstelle Deutschland bietet Unternehmerinnen und Unternehmern einen ersten Überblick. Die eCommerce-Verbindungsstelle fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um den elektronischen Geschäftsverkehr und unterstützt Unternehmen bei der rechtssicheren Gestaltung ihrer Online-Aktivitäten.

Hier einige typische Fragestellungen rund ums Thema Online-Shop: Worauf ist bei der Einrichtung eines Online-Shops zu achten?

Wer einen Online-Shop betreiben möchte, muss zum Beispiel sicherstellen, dass ein vollständiges Impressum vorliegt. Wer Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) nutzt, sollte sich im Vorfeld über die zulässigen und unzulässigen Klauseln informieren. Darüber hinaus ist eine korrekte Datenschutzerklärung für den rechtssicheren Betrieb eines Online-Shops unerlässlich. Was beinhalten die Informationspflichten?

Vor Abschluss des Kaufvertrages sind Online-Händler unter anderem dazu verpflichtet, ihre Kunden detailliert über die wesentlichen Merkmale der Waren zu informieren, den Gesamtpreis inklusive Steuern zu nennen und über die Gewährleistungsrechte und das Widerrufsrecht aufzuklären. Welche Konsequenzen drohen bei Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften?

Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften und Informationspflichten können Bußgelder oder Abmahnungen nach sich ziehen. So können beispielsweise Datenschutzverstöße mit Bußgeldern von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des Jahresumsatzes bestraft werden, während ein fehlerhaftes oder fehlendes Impressum mit Strafen von bis zu 50.000 Euro zu Buche schlagen kann. Barrierefreiheitsstärkungsgese tz: Was kommt 2025 auf Online-Gewerbetreibende zu?

Ab Juni 2025 müssen alle Online-Shops barrierefrei sein. Barrierefreiheit bedeutet, dass Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen ohne zusätzliche Schwierigkeiten zugänglich sind. Zudem muss eine Erklärung zur Barrierefreiheit entweder auf der Website oder in den AGB klar ersichtlich sein. Gut zu wissen: Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von unter 2 Millionen Euro sind von dieser Regelung ausgenommen. Kostenlose Broschüre

Diese und viele weitere Themen werden in der Broschüre „Der Online-Shop“ erläutert. Sie ist als kostenlose Online- und Printversion erhältlich. Die gedruckte Ausgabe kann per E-Mail an danzeisen@cec-zev.eu bestellt werden. Die pdf-Datei ist unter der Rubrik „Publikationen“ auf der Website der eCommerce-Verbindungsstelle abrufbar.