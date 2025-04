Mit den „Familienwochen Sylt“ geht es auf musikalische Entdeckungsreise

Die „Familienwochen Sylt“ starten in die nächste Runde und sorgen vom 12. bis 27. April für jede Menge Abwechslung. Erneut hat die Sylt Marketing Gesellschaft (SMG) gemeinsam mit den Tourismusorganisationen der Insel, der Gemeinde Sylt und dem Kammermusikfest Sylt (KmfSylt) ein kunterbuntes und klangvolles Osterferienprogramm für die ganze Familie auf die Beine gestellt: Die 17. Ausgabe der beliebten Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto „Macht die Insel zu eurem Wunschkonzert“. Und das nicht ohne Grund: „Musik fördert insbesondere bei Kindern Kreativität und das spielerische Lernen. Vor allem aber verbindet sie Menschen unabhängig von Alter oder Herkunft, schafft gemeinsame Erlebnisse“, so SMG-Projektleiterin Tessa Heyde. Davon überzeugt sind auch die Initiatoren des KmfSylt: „Ob Einheimische oder Gäste: die Insel mit Musik als Gemeinschaft zusammen zu bringen ist seit der ersten Stunde ein wichtiges Credo unseres Festivals. Wir freuen uns daher umso mehr, dafür mit den Familienwochen zu kooperieren,“ so Claude Frochaux und Malte Ruths.

Kammermusikfest Sylt sorgt für musikalische Highlights

Im Rahmen des KmfSylt, das in diesem Jahr erstmals über Ostern und damit parallel zu den „Familienwochen Sylt“ stattfindet, dürfen sich Familien auf zwei ganz besondere Konzerte freuen. Am 16. April erklingt im Wenningstedter Kursaal³ mit „Johnny B. aus Hamburg – Brahms Klavierquartett in C-Moll“ ein Konzert für Familien mit Kindern ab neun Jahren. Dazu wird Moderatorin Cornelia Walther musikalisches Wissen kindgerecht aufbereiten und vermitteln: Was bedeutet das Wort „Klavierquartett“? Was ist eigentlich „C-Moll“? Und warum hören wir uns noch heute ein Musikstück an, das Johannes Brahms vor 150 Jahren geschrieben hat? Das Mitmachkonzert am 23. April in der Musikschule Westerland richtet sich an Kinder im Alter von drei bis acht Jahren. Unter dem Titel „Zwei Celli tanzen um die Welt“ gehen die beiden Cellisten Cornelia Walther und Claude Frochaux mit dem Nachwuchs auf eine musikalische Reise durch Europa, Afrika, Amerika und Asien.

Bunte Klangwelten: Von der Seifenoper bis zur Klangwanderung

Ein weiterer klangvoller Programmpunkt ist das „musiculum MOBIL“. Das Klangabenteuer auf Rädern ist ein Projekt der Lern- und Experimentierwerkstatt „musiculum“ in Kiel und wird vor Ort durch zwei erfahrene Musikpädagogen begleitet. Mit einer Vielzahl von Instrumenten wie zum Beispiel Trommeln, Trompeten, Geigen, Kontrabass und Harmonium ermöglicht das „musiculum MOBIL“ für Kinder im Alter zwischen vier und acht Jahren, auf experimentelle Weise verschiedenste Musikinstrumente auszuprobieren und abschließend sogar ein kleines Konzert zu spielen. Zu den „Familienwochen Sylt“ macht es gleich zwei Mal halt auf Sylt: Am 26. April bei der Sylt Bibliothek in Westerland und am 27. April beim Tourismus-Service Hörnum.

Zum Auftakt der „Familienwochen Sylt“ am 12. April lädt das Hotel Rungholt zur Kinderdisco „Partysnacks und Partymusik“ ein und Ambroise Gaglo zum Trommelworkshop „Hakuna Matata“. Auch die Artwave-Kreativwerkstatt bietet verschiedene Kurse an, zum Beispiel einen Modellierkurs unter dem Motto „Wir lassen unsere Hände im Ton tanzen“ oder Seifen herstellen unter dem Titel „Seifenoper“. Mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt geht es zur „Klangwanderung durchs Watt“, Matthias Poppek verbindet Gitarre spielen und Singen am Lagerfeuer und der Benen-Diken-Hof ist mit der Veranstaltung „Aus der Reihe tanzen – Schwarzes Theater“ dabei.

Beach Clean Up, Dschungel-Abenteuer und Kapitänsführung ohne Noten

Neben den musikalischen Veranstaltungen bieten die „Familienwochen Sylt“ viele weitere Aktionen zum Mitmachen – wahlweise für Kinder und Jugendliche oder auch für die ganze Familie. Unter anderem ein Zauberkurs für Kinder, eine Oldtimer-Lesetour der Sylter Verkehrsgesellschaft mit der Autorin Uta Krüger oder ein Xylophon-Bauworkshop. Am Ostermontag veranstaltet der Insel Sylt Tourismus-Service einen „Ostereierspaß“ auf der Westerländer Promenade. Darüber hinaus findet an den darauffolgenden Tagen in Kampen die Kinderbuchlesung „Der Kleine Drache Sylti und Ekke Nekkepenn“ im Kaamp-Hüs statt und ein Beach Clean Up mit Bye Bye Plastik. In List wartet ein „Dschungel-Abenteuer“ auf alle Kinder, in Hörnum eine Piraten Wattwanderung und in Keitum eine Kapitänsführung durch das Altfriesische Haus. Sportlich wird es beim Ponyreiten für Kinder ab 3 Jahren in Tinnum, beim Schwimmkurs für Schwimmanfänger jeden Alters oder auf der Leinwand beim HipHop-Tanz im Film „Dancing Queen“ in der Kinowelt. „Wir danken allen Akteur:innen für ihr großes Engagement, die die Familienwochen Sylt mit einem vielseitigen Angebot für Klein und Groß auch dieses Jahr wieder zu einem Highlight im Sylter Veranstaltungskalender machen“, freut sich Tessa Heyde.

Alle Veranstaltungen mit Anmeldemodalitäten und Preisübersicht auf www.sylt.de/familienwochen

Quelle: Sylt Marketing GmbH