Rückruf: Gesundheitsgefahr – Salmonellen in Way To Go – Salted Caramel Vollmilchschokolade via Lidl

Der Hersteller Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels Way To Go – Salted Caramel Vollmilchschokolade in der 180g Packung der Charge L25083a und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.02.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt.

Salmonellen können Auslöser von Magen-/Darmerkrankungen (Salmonellose) sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem) können ernste Krankheitsverläufe auftreten.

Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.

Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Deutschland wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Betroffener Artikel

Way To Go – Salted Caramel Vollmilchschokolade

Inhalt: 180g

Charge: L25083a

Mindesthaltbarkeitsdatum: 19.02.2026

Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat Lidl in Deutschland sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt „Way To Go – Salted Caramel Vollmilchschokolade, 180g“ des Lieferanten Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.02.2026 und der Charge L25083a betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG insbesondere weitere „Way To Go“ Artikel sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Infobox Salmonellen ACHTUNG!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten. Personen, die nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten dringend einen Arzt aufsuchen.

Quelle: www.produktwarnung.eu



