Unterstützung für Betroffene, Eltern und Lehrkräfte bieten die Medienkompetenz-Initiative „klicksafe“, der Verein „Love Always Wins by Lijana Kaggwa“ und die “Nummer gegen Kummer“

Heute ist der internationale Tag gegen Mobbing und Cyber-Mobbing – ein wichtiger Aktionstag, der auf das drängende Problem von Mobbing und insbesondere Cyber-Mobbing aufmerksam machen soll. Die Medienkompetenz-Initiative klicksafe, der Verein Love Always Wins e.V. und die „Nummer gegen Kummer“ bieten Betroffenen, Eltern und Lehrkräften Unterstützung an.

Cyber-Mobbing stellt ein wachsendes Problem dar, insbesondere in Zeiten zunehmender digitaler Vernetzung.

Die kürzlich veröffentlichte Cyberlife-Studie* zeigt, dass 18,5 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 20 Jahren bereits Opfer von Cybermobbing waren. Im Vergleich zu der Befragung von 2022 mit 16,7 Prozent hat die Anzahl der Betroffenen um knapp 2 Prozentpunkte zugenommen. War Mobbing früher häufig auf den räumlichen Kontext Schule begrenzt, so ist es heute für Kinder und Jugendliche Normalität auch in sozialen Netzwerken und über Messenger-Dienste mit Mobbing konfrontiert zu werden. Dies kann besonders belastend sein, weil sie sich den Angriffen kaum entziehen können.

Ein Zeichen setzen: Gemeinsam gegen Mobbing!

Am „Internationalen Tag gegen Mobbing und Cyber-Mobbing“ rufen klicksafe, Love Always Wins e.V. und „Nummer gegen Kummer“ gemeinsam dazu auf, ein Zeichen gegen Mobbing zu setzen. Es ist wichtig, dass Betroffene wissen, sie sind nicht allein – es gibt Hilfsangebote, die sie jederzeit in Anspruch nehmen können.

klicksafe bietet umfassende Informationen, Materialien und Tipps für Eltern, Lehrkräfte und Jugendliche an. Dabei liegt der Fokus auf Handlungsansätzen zu Prävention und Intervention von Cyber-Mobbing. Hierzu hat klicksafe für Jugendliche 2017 die Cyber-Mobbing Erste-Hilfe App und in diesem Jahr die Cyber-Mobbing Leichte-Hilfe App herausgegeben. Beide Apps wurden bereits ausgezeichnet. Sie wurden von Jugendlichen (2017) und von Menschen mit Behinderungen (2024) mitentwickelt. Neben den Plakaten und Flyern zu den Apps, hält klicksafe unter dem Stichwort Cyber-Mobbing viele weitere Materialien und praktische Ratgeber für Betroffene, Eltern und Lehrkräfte bereit.

„Unsere Aufgabe ist es, jungen Menschen das informative und emotionale Rüstzeug mitzugeben, mit dem sie sich vor Cyber-Mobbing schützen können, Wir zeigen ihnen und ihren Bezugspersonen Wege auf, wie sie sich aktiv wehren und mit Cyber-Mobbing umgehen können.“, erläutert Deborah Woldemichael, Leiterin der EU-Initiative bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.

Die Nummer gegen Kummer bietet vertrauliche und anonyme Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern – auch zum Thema Cyber-Mobbing. Betroffene können sich telefonisch oder online an geschulte Berater*innen wenden, die ihnen in belastenden Situationen zur Seite stehen.

Der Verein Love Always Wins e.V. engagiert sich vor allem durch Aufklärung und Präventionsmaßnahmen, um junge Menschen zu empowern und zu ermutigen, aktiv gegen Mobbing vorzugehen. Der besondere Fokus liegt dabei auf der Sichtweise einer Betroffenen, da die Vorsitzende des Vereins Lijana Kaggwa selbst unter starkem Cybermobbing litt.

*Cyberlife V – Spannungsfeld zwischen Faszination und Gefahr. Cybermobbing bei Schülerinnen und Schülern. Bündnis gegen Cybermobbing e.V. in Kooperation mit der Barmer, Karlsruhe, 2024.

Über Klicksafe

klicksafe ist die Medienkompetenz-Initiative im Digital Europe Programme der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz. In Deutschland wird klicksafe von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz verantwortet. Mit vielfältigen Angeboten unterstützt klicksafe beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien. Auf klicksafe.de finden pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessierte Nutzer*innen aktuelle Informationen und Materialien.

klicksafe ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und Mitglied im Verbund „Safer Internet DE“ (saferinternet.de). Diesem gehören neben klicksafe als Awareness Centre, die Hotlines internet-beschwerdestelle.de (von eco und FSM) und jugendschutz.net sowie die Helpline Nummer gegen Kummer an.

Über Love always wins e.V.

Love Always Wins e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt und digitale Sicherheit einsetzt. Wir arbeiten an Konzepten, wie wir Schulen, Eltern, Lehrkräften und Unternehmen mit den Problemen von digitalen Medien helfen können. Wir besuchen regelmäßig Schulen, um junge Menschen kompetent im Umgang mit Social Media zu machen. Wir leisten Pressearbeit und Aufklärungsarbeit auf Social Media, um die ganze Gesellschaft auf dieses Thema aufmerksam zu machen, setzen uns für Veränderungen in der Politik ein und arbeiten mit anderen namhaften Organisationen zusammen, um eine ganzheitliche gesellschaftliche Lösung zu finden und die Demokratie zu fördern.

Auf lovealwayswins.de finden Betroffene Hilfestellungen und eine Geschichte, mit der sie sich identifizieren können. Die Vorsitzende des Vereins Lijana Kaggwa litt selber unter extremen Cybermobbing und teilt diese Geschichte und ihre Emotionen mit der Gesellschaft, um für das Thema Cybermobbing zu sensibilisieren.

Über Nummer gegen Kummer e.V.:

Nummer gegen Kummer e.V. ist der Dachverband für örtliche Vereine, die in Deutschland ein Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon betreiben. Die derzeit 87 lokalen Träger der Beratungstelefone sind überwiegend örtliche Verbände des Deutschen Kinderschutzbundes sowie anderer Wohlfahrtsverbände. Dieses Netzwerk stellt das deutschlandweit größte kostenfreie, telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern dar. Speziell ausgebildete und hauptsächlich ehrenamtlich engagierte Berater*innen unterstützen die Anrufenden im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe bei Alltagsproblemen und in schwierigen Lebenssituationen. Zur Finanzierung des Netzwerkes bemühen sich Nummer gegen Kummer e.V. bundesweit und seine Trägervereine lokal um Spenden von Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.

Nummer gegen Kummer e.V. ist aus dem Deutschen Kinderschutzbund hervorgegangen und diesem als Mitglied in seiner Zielsetzung verbunden. Der Dachverband ist Mitglied bei Child Helpline International.

Nummer gegen Kummer e.V. wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert und von der Deutschen Telekom unterstützt. Seit 1991 stellt die Deutsche Telekom als Kooperationspartner der Nummer gegen Kummer e.V. die technische Infrastruktur für das bundesweite Beratungsangebot kostenfrei zur Verfügung. Außerdem übernimmt sie die Verbindungsgebühren für die Anrufe an die Beratungstelefone.

Elterntelefon unter 0800 – 111 0 550

Mo – Fr von 9 – 17 Uhr sowie Di und Do von 17 bis 19 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon unter 116 111

Mo – Sa von 14 bis 20 Uhr

Online-Beratung für Kinder und Jugendliche per Mail und Chat unter www.nummergegenkummer.de

Helpline Ukraine für ukrainische Kinder, Jugendliche und Eltern

unter 0800 – 500 225 0

Mo – Fr von 14 bis 17 Uhr