Stillen kann möglicherweise hyperaktive Verhaltensweisen bei Kindern verringern

Irische und kanadische Forscher kommen in einer aktuellen Arbeit zu dem Schluss, dass gestillte Kinder bis zum Schulalter keinen wesentlichen geistigen Vorteil gegenüber Kindern haben, die mit dem Fläschchen gefüttert wurden. Es zeigte sich aber, dass gestillte Kinder mit drei Jahren weniger unruhig oder zappelig sind.

Die medizinischen Vorteile des Stillens für Mutter und Kind sind gut erforscht. Dennoch ist bisher wenig über die Auswirkung des Stillens auf die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten bekannt, und es wird viel darüber diskutiert. Eine Studie, die in der April-Ausgabe von „Pediatrics“ veröffentlicht wurde, fand keine statistisch signifikanten Vorteile des Stillens gegenüber Fläschchennahrung in Bezug auf die geistige Entwicklung. Vergangene Arbeiten berichteten, dass Kinder, die mindestens sechs Monate lang gestillt wurden, im Vergleich zu Kindern, die das Fläschchen bekommen hatten, mit drei Jahren besser bei Problemlösungsaufgaben abschnitten.

Die Wissenschaftler hatten für ihre Arbeit die Daten von rund 8.000 Familien ausgewertet, die an der „Growing Up in Irland Longitudinal Infant Cohort“-Studie teilnahmen. Das irisch-kanadische Team konnte bei 13 untersuchten Bereichen (wie z.B. Problemlösung, Wortschatz, soziales und anderes Verhalten, Hyperaktivität) bei gestillten Kindern im Vergleich zu nicht-gestillten Kindern im Alter von drei Jahren nur noch einen Vorteil feststellen, und zwar eine verringerte „Unruhe“. Mit fünf Jahren ließen sich aber keine Unterschiede mehr ermittelt.

Die Autoren fassen zusammen, dass ihre Ergebnisse darauf hindeuten, dass eine längere Dauer des Stillens dazu beitragen könnte, hyperaktive Verhaltensweisen bei Kindern zu reduzieren, die kurzfristig leichte bis mäßige Werte aufweisen, aber dass diese Vorteile auch mittelfristig nicht beibehalten werden.

