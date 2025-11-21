Braunschweig – Winterzauber in der Löwenstadt

Braunschweig, oft als „Löwenstadt“ bezeichnet, ist eine der traditionsreichsten Städte in Niedersachsen. Ihr Wahrzeichen, der Braunschweiger Löwe, erinnert an Heinrich den Löwen, der die Stadt im 12. Jahrhundert zu einem wichtigen Handels- und Machtzentrum ausbaute. Die Innenstadt verbindet historische Bauwerke mit moderner Architektur. Besonders bekannt sind der Dom St. Blasii, die Burg Dankwarderode und der Burgplatz, der zu den schönsten Plätzen Norddeutschlands zählt.

(djd). In der Vorweihnachtszeit ist die Braunschweiger Innenstadt verzaubert: Schon bevor sich die frühe Dämmerung langsam senkt, beginnen unzählige Lichter zu strahlen. Karusselle und ein Riesenrad nehmen Fahrt auf, während der Duft von gebrannten Mandeln und Braunschweiger Braunkohl durch die kalte Winterluft zieht. Vom 26. November bis zum 29. Dezember erfüllt der Weihnachtsmarkt die historischen Straßen und Plätze rund um den Dom St. Blasii, die Burg Dankwarderode und den Braunschweiger Löwen mit einem stimmungsvollen Zauber. Zwischen den liebevoll geschmückten Ständen mit Kunsthandwerk, Geschenkideen oder Leckereien entlangschlendern und die Zeit und jede vorweihnachtliche Hektik vergessen – das ist Weihnachtszeit in Braunschweig, der City of Lions.

Eiszauber und Panoramablick

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt hat nicht nur eine langjährige Tradition vor Ort, sondern ist überregional bekannt und lockt jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher in die Löwenstadt. Dazu tragen auch die Attraktionen rundherum bei: Die Schlittschuhbahn „Eiszauber“ verwandelt den Kohlmarkt in eine Winterlandschaft. Bei der Stadtführung „Blick vom Rathausturm“ können die Gäste einen Panoramablick über die erleuchtete Stadt und das Markttreiben genießen. Das Wintertheater auf dem Platz an der St. Martinikirche zeigt weihnachtliche Stücke für die ganze Familie, wie auch das Braunschweiger Staatstheater mit Schauspiel, Musik- und Tanztheater, Jungem Theater und Staatsorchester ein vielfältiges Programm bietet. Anschließend lädt die Rooftop-Bar „Snodekk“ zu entspannten Abendstunden mit Glühwein, heißem Kakao und Ausblick über die Dächer ein. Weitere Infos und Tipps gibt es unter www.braunschweig.de/tourismus.

Krimis und Kunst, Filme und Sport

Wer den vorweihnachtlichen Besuch in Braunschweig etwas ausweitet, kann in der Großstadt am Nordrand des Harzes abwechslungsreiche Tage erleben: Das beginnt Ende Oktober mit Lesungen und Führungen zum Braunschweiger Krimifestival, geht im November weiter mit Filmen aus aller Welt beim Braunschweig International Film Festival und ist bei den Spitzenspielen der Basketball Löwen, dem Team von Deutschlands WM-Basketballheld Dennis Schröder, noch längst nicht zu Ende. Wer mehr über die Löwenstadt erfahren möchte, bekommt im Städtischen Museum einen Einblick in die reiche Geschichte. Das Herzog Anton Ulrich-Museum lockt dagegen mit einer herausragenden Kunstsammlung und alten Meistern wie Rubens, Rembrandt oder Vermeer. Und vom 24. Oktober 2025 bis 22. Februar 2026 läuft hier die Sonderausstellung „Weibermacht – Die schöne Böse“ über Frauenbilder von früher bis heute.

