Tiroler Christkindlmärkte starten in die Vorweihnachtszeit
In der Stadt, am Land, am See – und immer inmitten der Berge: Weitere Tiroler Christkindlmärkte, die sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen und der traditionellen Tiroler Weihnacht verschrieben haben, öffnen ab 21. November 2025 nach und nach ihre Pforten.
Die Adventmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Schwaz, Kufstein, Rattenberg, St. Johann in Tirol, Seefeld und am Achensee, die sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen haben, stehen für gelebtes Brauchtum und eine authentische Tiroler Vorweihnachtszeit. Statt Musik aus der Konserve erklingen Chöre und Bläser, an weihnachtlich geschmückten Ständen werden regionale Spezialitäten und Handwerkskunst angeboten. Auch Rahmenprogramme sind stimmungsvoll und auf eine beschauliche Tiroler Adventzeit ausgerichtet.
Anziehungspunkte für Einheimische und Gäste
Tirols Christkindlmärkte werden gerne von Einheimischen, aber auch von Gästen besucht. „Jeder Fünfte, der im Dezember Urlaub in Tirol macht, besucht mindestens einen Christkindlmarkt“, erklärt Florian Neuner von der Tirol Werbung und betont damit die Bedeutung der Märkte für den Tourismus. „60 Prozent der Besucherinnen und Besucher der Innsbrucker Märkte sind Einheimische, 40 Prozent Gäste“, ergänzt Robert Neuner von der Bergweihnacht Innsbruck.
Vielfältige Programme & vorweihnachtliche Stimmung
Die acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ bieten jedes Jahr ein umfassendes Programm mit zahlreichen Höhepunkten. Während Besucher:innen in Innsbruck“ sieben verschiedene Märkte besuchen können, wartet Hall in Tirol mit einem Adventmarkt auf, der mit einem überdimensionalen Adventkalender und wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung aus Spiegelbruch besticht.