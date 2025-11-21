Tiroler Christkindlmärkte starten in die Vorweihnachtszeit

In der Stadt, am Land, am See – und immer inmitten der Berge: Weitere Tiroler Christkindlmärkte, die sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen und der traditionellen Tiroler Weihnacht verschrieben haben, öffnen ab 21. November 2025 nach und nach ihre Pforten.

Die Adventmärkte in Innsbruck, Hall in Tirol, Schwaz, Kufstein, Rattenberg, St. Johann in Tirol, Seefeld und am Achensee, die sich unter der Marke „Advent in Tirol“ zusammengeschlossen haben, stehen für gelebtes Brauchtum und eine authentische Tiroler Vorweihnachtszeit. Statt Musik aus der Konserve erklingen Chöre und Bläser, an weihnachtlich geschmückten Ständen werden regionale Spezialitäten und Handwerkskunst angeboten. Auch Rahmenprogramme sind stimmungsvoll und auf eine beschauliche Tiroler Adventzeit ausgerichtet.

Anziehungspunkte für Einheimische und Gäste

Tirols Christkindlmärkte werden gerne von Einheimischen, aber auch von Gästen besucht. „Jeder Fünfte, der im Dezember Urlaub in Tirol macht, besucht mindestens einen Christkindlmarkt“, erklärt Florian Neuner von der Tirol Werbung und betont damit die Bedeutung der Märkte für den Tourismus. „60 Prozent der Besucherinnen und Besucher der Innsbrucker Märkte sind Einheimische, 40 Prozent Gäste“, ergänzt Robert Neuner von der Bergweihnacht Innsbruck.

Vielfältige Programme & vorweihnachtliche Stimmung



Die acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ bieten jedes Jahr ein umfassendes Programm mit zahlreichen Höhepunkten. Während Besucher:innen in Innsbruck“ sieben verschiedene Märkte besuchen können, wartet Hall in Tirol mit einem Adventmarkt auf, der mit einem überdimensionalen Adventkalender und wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung aus Spiegelbruch besticht. Die acht Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ bieten jedes Jahr ein umfassendes Programm mit zahlreichen Höhepunkten. Während Besucher:innen in Innsbruck“ sieben verschiedene Märkte besuchen können, wartet Hall in Tirol mit einem Adventmarkt auf, der mit einem überdimensionalen Adventkalender und wunderschöner Weihnachtsbeleuchtung aus Spiegelbruch besticht.

Auch in Seefeld kommt Weihnachtsstimmung auf, wenn sich der Ort im Advent in ein Lichtermeer verwandelt und Kinder ihre Briefe beim Engerlpostamt aufgeben. Kulinarisch lockt St. Johann mit Speckknödeln, Baumstriezel oder Apfel-Zimt-Punsch, am Achensee darf man sich auf einen schwimmenden Markt an Bord der Achenseeschifffahrt und Adventmärkte in Pertisau und Achenkirch freuen.

In Schwaz liegt der Duft von Zillertaler Krapfen und gerösteten Maroni in der Luft, für musikalische Unterhaltung sorgen Julian Le Play und die Hollerstauden, aber auch traditionelle Brauchtumsgruppen wie Schwazer Blasmusikkapellen. Kerzen und Feuerstellen tauchen die mittelalterlichen Gassen von Rattenberg, der kleinsten Stadt Österreichs, in goldenes Licht. Auf der Hauptbühne sorgen dort ein weihnachtliches Theaterstück und Musikgruppen für festliche Momente.

Zwischen den imposanten Kasematten der Festung Kufstein finden sich ebenfalls weihnachtlich dekorierte Stände, an denen regionales Handwerk angeboten wird. Der Kufsteiner Stadtpark wartet mit einem geselligen Weihnachtsmarkt, Tiroler Schmankerl und einem Kinderprogramm mit Karussell und Nostalgie-Eisenbahn auf.

Einige Christkindlmärkte von „Advent in Tirol“ haben bereits geöffnet, weitere folgen nach und nach ab 21. November 2025.

Alle Öffnungszeiten und weitere Informationen: www.adventintirol.com