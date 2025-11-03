Rückruf: Sicherheitsproblem bei Schnullerclips von Primark

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Textildiscounter Primark informiert über den Rückruf der Schnullerclips Baby Bear und Balloon, jeweils im 2er Pack. Wie das Unternehmen dürftig mitteilt, wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Die Produkte entsprechen nicht vollständig den für Schnullerhalter geltenden Sicherheitsnormen. Eine nähere Beschreibung des Problems bleibt Primark schuldig

Das Schnullerclips waren von März 2025 bis September 2025 in Primark-Filialen erhältlich.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

2er-Pack Schnullerclip – Baby Bear

Kimball no. 69489

Inhalt: 2 Stk.

Verkaufszeitraum: Juni 2025 und August 2025



2er-Pack Schnullerclip – Balloon

Kimball no. 80010

Inhalt: 2 Stk.

Verkaufszeitraum: März 2025 und September 2025

Betroffene Schnullerclips können in einer beliebigen Primark-Filiale zurückgegeben werden. Dort erhalten Sie eine volle Rückerstattung des Kaufpreises. Die Vorlage eines Kassenbelegs ist bei der Rückgabe nicht erforderlich.

Kundenservice

Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an helfen.de@help.primark.com.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

