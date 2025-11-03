Rückruf: Sicherheitsproblem bei Schnullerclips von Primark
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Textildiscounter Primark informiert über den Rückruf der Schnullerclips Baby Bear und Balloon, jeweils im 2er Pack. Wie das Unternehmen dürftig mitteilt, wurde ein Sicherheitsproblem festgestellt. Die Produkte entsprechen nicht vollständig den für Schnullerhalter geltenden Sicherheitsnormen. Eine nähere Beschreibung des Problems bleibt Primark schuldig
Das Schnullerclips waren von März 2025 bis September 2025 in Primark-Filialen erhältlich.
Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!
Betroffener Artikel
2er-Pack Schnullerclip – Baby Bear
Kimball no. 69489
Inhalt: 2 Stk.
Verkaufszeitraum: Juni 2025 und August 2025
2er-Pack Schnullerclip – Balloon
Kimball no. 80010
Inhalt: 2 Stk.
Verkaufszeitraum: März 2025 und September 2025
Betroffene Schnullerclips können in einer beliebigen Primark-Filiale zurückgegeben werden. Dort erhalten Sie eine volle Rückerstattung des Kaufpreises. Die Vorlage eines Kassenbelegs ist bei der Rückgabe nicht erforderlich.
Kundenservice
Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an helfen.de@help.primark.com.
Produktabbildung: Primark Stores Limited
Quelle: www.produktwarnung.eu
