Rückruf: Bisphenol A in Curaprox Baby Schnullern

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Curaden Germany GmbH informiert über den Rückruf der Curaprox Baby Schnuller mit den LOT-Nummern 006, 007, 008, 009, 010, 011. Wie das Unternehmen mitteilt, hat ein aktueller Test der slowenischen Konsumentenschutzorganisation (ZPS) ergeben, dass Curaprox-Schnuller Bisphenol A (BPA) enthalten könnten – eine Substanz, die als potenziell gesundheitsschädlich eingestuft wird. Die sofort eingeleiteten Nachtests durch unabhängige Labore haben diese Ergebnisse bestätigt.

Von der weiteren Verwendung wird abgeraten!

Betroffener Artikel

Curaprox Schnuller

LOT-Nummern 006, 007, 008, 009, 010, 011

Die LOT-Nummer finden Sie auf der Vorderseite des Schnullers, rechts eingeprägt.

Betroffene Schnuller können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. Wenn Sie ihn online gekauft haben, werden Sie direkt kontaktiert und erhalten ebenfalls eine Rückerstattung. Ansonsten bitte beim Kundenservice melden.

Kundenservice

Bei Fragen kontaktieren Sie den Kundenservice unter Kontakt@curaden.de oder +497249 9130610

Hintergrund Bisphenol A ACHTUNG!



Endokrinologische Fachgesellschaften und die WHO kategorisieren BPA als endokrinen Disruptor, also einen Stoff mit hormonähnlicher Wirkung, und sehen es als erwiesen an, dass BPA beim Menschen bereits in kleinsten Mengen zur Entstehung von Krankheiten wie Diabetes mellitus, Adipositas, Störungen der Schilddrüsenfunktion, Entwicklungsstörungen (insbesondere bei Kindern) und Unfruchtbarkeit beiträgt. Die ECHA (European Chemicals Agency) hat Bisphenol A 2017 als „besonders besorgniserregenden Stoff“ eingestuft.

Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller