Rückruf: Hersteller ruft Nudeln wegen Staphylokokken zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Hersteller Landwirtschaftsbetrieb Matthias Frantz / 07957 Langenwetzendorf informiert über den Rückruf von Feinen Hausmachernudeln in der 250g und 500g Packung und mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 29.09.2026. Wie mitgeteilt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass betroffene Nudeln mit Staphylococcus aureus kontaminiert sind

Zu den Vertriebswegen wurden keine Angaben gemacht

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel



Feine Hausmachernudeln

Produktionsdatum: 11.09.2025

Mindestens haltbar bis 29.09.2026

Verpackungseinheit: 250g und 500g

Hersteller / Inverkehrbringer: Landwirtschaftsbetrieb Matthias Frantz / 07957 Langenwetzendorf

Vorhandene Restbestände können in den jeweiligen Geschäften zurückgegeben werden.

Verbrauchern, die eines der oben aufgeführten Produkte bereits verzehrt haben und im unmittelbaren Zusammenhang damit gesundheitliche Probleme verspüren, empfehlen wir, ihren Arzt zu konsultieren.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Der Erreger Staphylococcus aureus kann Giftstoffe bilden. In diesem Fall führt seine Aufnahme meist innerhalb von einigen Stunden plötzlich zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfen und Durchfall. Die Beschwerden klingen in der Regel innerhalb weniger Tage von selbst wieder ab. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder und Senioren können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Staphylococcus-aureus-Vergiftung hinweisen. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, ist nicht sinnvoll. Weiterführende Informationen bietet das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG): Staphylokokken

