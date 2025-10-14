Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Der Inverkehrbringer ÖZ-BA informiert über den Rückruf verschiedener Dogus Form Tees in den Sorten „Kräuter“, „Aprikose“, „Kirsche“ und „Petersilie und Zitrone“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der verbotene Stoff Danthron nachgewiesen.

Danthron kann genotoxisch wirken und steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Dogus Form Tee – Kräuter

Charge 111124

Mindesthaltbarkeitsdatum 11.11.2027

Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm

Dogus Form Tee – Aprikose

Charge 061124

Mindesthaltbarkeitsdatum 06.11.2027

Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm

Dogus Form Tee – Kirsche

Charge 090823

Mindesthaltbarkeitsdatum 09.08.2026

Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm

Dogus Form Tee – Petersilie und Zitrone

Charge 050624

Mindesthaltbarkeitsdatum 05.06.2027

Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm

Da keinerlei Information bezüglich der Rückgabe betroffener Packungen vorliegen, empfehle ich diese in den jeweiligen Verkaufsstellen oder aber die sichere Entsorgung.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Infobox Danthron 1,8-Dihydroxyanthrachinon, auch unter dem Namen Chrysazin oder Danthron bekannt, ist eine organische Verbindung aus der Stoffgruppe der Anthrachinone (genauer der Dihydroxyanthrachinone). Die Derivate und Glycoside, welche in den Aloearten vorkommen, haben eine abführende Wirkung und werden deswegen als Abführmittel verwendet. In manchen fertig verkäuflichen Kräuterteemischungen ist der Stoff enthalten, was wegen seiner krebserregenden Wirkung Anlass für Rückrufaktionen sein kann. Chrysazin wird in einigen Ländern als krebserregend eingestuft. Untersuchungen ergaben sowohl Hinweise auf eine DNA-schädigende Wirkungen in Bakterien- und Zellkulturmodellen als auch auf eine kanzerogene Wirkung in Nagerstudien.

Quelle: Wikipedia.de

Quelle: www.produktwarnung.eu



