Rückruf verschiedener Dogus Form Tees
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Der Inverkehrbringer ÖZ-BA informiert über den Rückruf verschiedener Dogus Form Tees in den Sorten „Kräuter“, „Aprikose“, „Kirsche“ und „Petersilie und Zitrone“. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der verbotene Stoff Danthron nachgewiesen.
Danthron kann genotoxisch wirken und steht im Verdacht, krebserregend zu sein.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Dogus Form Tee – Kräuter
Charge 111124
Mindesthaltbarkeitsdatum 11.11.2027
Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm
Dogus Form Tee – Aprikose
Charge 061124
Mindesthaltbarkeitsdatum 06.11.2027
Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm
Dogus Form Tee – Kirsche
Charge 090823
Mindesthaltbarkeitsdatum 09.08.2026
Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm
Dogus Form Tee – Petersilie und Zitrone
Charge 050624
Mindesthaltbarkeitsdatum 05.06.2027
Inhalt: 20 Teebeutel à 2 Gramm
Da keinerlei Information bezüglich der Rückgabe betroffener Packungen vorliegen, empfehle ich diese in den jeweiligen Verkaufsstellen oder aber die sichere Entsorgung.
Infobox Danthron
1,8-Dihydroxyanthrachinon, auch unter dem Namen Chrysazin oder Danthron bekannt, ist eine organische Verbindung aus der Stoffgruppe der Anthrachinone (genauer der Dihydroxyanthrachinone).
Die Derivate und Glycoside, welche in den Aloearten vorkommen, haben eine abführende Wirkung und werden deswegen als Abführmittel verwendet. In manchen fertig verkäuflichen Kräuterteemischungen ist der Stoff enthalten, was wegen seiner krebserregenden Wirkung Anlass für Rückrufaktionen sein kann.
Chrysazin wird in einigen Ländern als krebserregend eingestuft. Untersuchungen ergaben sowohl Hinweise auf eine DNA-schädigende Wirkungen in Bakterien- und Zellkulturmodellen als auch auf eine kanzerogene Wirkung in Nagerstudien.
Quelle: Wikipedia.de
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller