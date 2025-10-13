Rückruf: Alnatura ruft Räuchertofu zurück

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Alnatura Produktions- und Handels GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Alnatura Räuchertofu ungekühlt in der 200g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es im Produktionsprozess zu einer unzureichenden Erhitzung.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass durch vorzeigen Verderb unerwünschtes mikrobiologisches Wachstum auftritt.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Alnatura Räuchertofu ungekühlt

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 05.07.2026

Betroffene Packungen können ungeöffnet oder bereits angebrochen in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Kundenservice

Telefon: 06151 – 3566000 Mail: info@alnatura.de

Verbrauchern, die eines der oben aufgeführten Produkte bereits verzehrt haben und im unmittelbaren Zusammenhang damit gesundheitliche Probleme verspüren, empfehlen wir, ihren Arzt zu konsultieren.

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

