Rückruf: Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Alnatura Produktions- und Handels GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Alnatura Räuchertofu ungekühlt in der 200g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es im Produktionsprozess zu einer unzureichenden Erhitzung.
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass durch vorzeigen Verderb unerwünschtes mikrobiologisches Wachstum auftritt.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffener Artikel
Alnatura Räuchertofu ungekühlt
Inhalt: 200g
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 05.07.2026
Betroffene Packungen können ungeöffnet oder bereits angebrochen in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Kundenservice
Telefon: 06151 – 3566000 Mail: info@alnatura.de
Verbrauchern, die eines der oben aufgeführten Produkte bereits verzehrt haben und im unmittelbaren Zusammenhang damit gesundheitliche Probleme verspüren, empfehlen wir, ihren Arzt zu konsultieren.
Abbildung: Alnatura Produktions- und Handels GmbH
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller