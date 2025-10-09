Rückruf: Listeriennachweis in REWE Feine Welt Mozzarella di Puglia

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die DELIZIA SPA, NOCI (BA) – ITALY informiert über den Rückruf des Artikels REWE FEINE WELT MOZZARELLA DI PUGLIA mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.10.25 und der Chargennummer L1270. Wie mitgeteilt wird, wurden im Rahmen von Untersuchungen Listerien nachgewiesen.

Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

REWE FEINE WELT MOZZARELLA DI PUGLIA

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.10.25

Charge L1270

EAN 4337256961066

Hersteller: DELIZIA SPA

Von diesem Rückruf sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen.

Kund:innen können das Produkt im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet die Qualitätsabteilung werktags von 08.00 bis 18.00 Uhr unter export@deliziaspa.com, ufficioqualita@deliziaspa.com,

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Hintergrund Listerien ACHTUNG! Gesundheitsgefahr! Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines oder mehrere dieser Produkte erworben haben, sollten unbedingt auf den Konsum verzichten Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit (z.T. über 3 Wochen) Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihrem Hausarzt auf. Eine Listeriose verläuft bei gesunden Menschen meist harmlos oder wird sogar kaum bemerkt. Werden besonders viele Erreger aufgenommen, kann es zu Fieber und Durchfällen kommen. Kleinkinder oder Menschen mit geschwächter Immunabwehr, wie frisch Operierte, Aids- oder Krebspatienten und Diabetiker können schwer erkranken. Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Sepsen („Blutvergiftungen“) oder Meningitiden (Hirnhautentzündungen) verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen. Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal. PDF – Schutz vor Infektionen mit Listerien

