Rückruf: Glasstücke in K-Classic Letscho via Kaufland

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die I. Schroeder KG. (GmbH & Co) informiert über den Rückruf des Artikels K-Classic Letscho im 720ml Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.10.2026. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern des genannten Mindesthaltbarkeitsdatums Glasstücke enthalten sind.

Aufgrund von Verletzungsgefahr wird vom Verzehr des Produktes abgeraten!

Der Artikel wurde bei über Kaufland Filialen verkauft.

Betroffener Artikel

K-Classic Letscho

Inhalt: 720ml

GTIN: 4063367234613

Mindesthaltbarkeitsdatum: 13.10.2026

Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich auf dem Deckelrand der Gläser.

Lieferant: I.Schroeder KG (GmbH&Co)

Betroffene Produkte können in in allen Kaufland Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice unter der Rufnummer 040-334604027 (Montag bis Freitag, 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr) oder per E-Mail: complaint@iskg.de.

Abbildung: I. Schroeder KG. (GmbH & Co)

ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

