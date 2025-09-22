Rückruf: Salmonellen in gerebeltem Basilikum von Ostmann

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Ostmann Gewürze GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels Basilikum gerebelt mit der Chargennummer 502085 17:56 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von regelmäßigen Routinekontrollen eine mögliche mikrobielle Verunreinigung durch Salmonellen nachgewiesen.

Vom Verzehr der betroffenen Ware wird dringend abgeraten

Betroffener Artikel

Basilikum gerebelt

Inhalt: 25g

Haltbarkeit: bis Ende 06.2028

Chargennummer 502085 17:56

Die Chargen-Nummer befindet sich rückseitig auf dem Etikett

Vom Rückruf betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere Produkte der Marke sowie des Herstellers sind nicht vom Rückruf betroffen.

Kundenservice

Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Ostmann Gewürze GmbH montags bis freitags von 9 – 15 Uhr unter 05421-309-250 oder info@ostmann.de

Produktabbildung: Ostmann Gewürze GmbH

Wichtiger Hinweis zu dieser Meldung

Bitte informieren sie Bekannte, Freunde und Familie über diesen Rückruf. Falls der betroffene Artikel inzwischen weitergegeben wurde, informieren sie bitte auch den Empfänger

Quelle: www.produktwarnung.eu

Infobox Salmonellen ACHTUNG Gesundheitsgefahr!

Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten



