Rückruf: Salmonellen in gerebeltem Basilikum von Ostmann
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Ostmann Gewürze GmbH informiert über den Rückruf des Gewürzartikels Basilikum gerebelt mit der Chargennummer 502085 17:56 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von regelmäßigen Routinekontrollen eine mögliche mikrobielle Verunreinigung durch Salmonellen nachgewiesen.
Vom Verzehr der betroffenen Ware wird dringend abgeraten
Betroffener Artikel
Basilikum gerebelt
Inhalt: 25g
Haltbarkeit: bis Ende 06.2028
Chargennummer 502085 17:56
Die Chargen-Nummer befindet sich rückseitig auf dem Etikett
Vom Rückruf betroffene Artikel können in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.
Andere Produkte der Marke sowie des Herstellers sind nicht vom Rückruf betroffen.
Kundenservice
Verbraucheranfragen beantwortet der Kundenservice der Ostmann Gewürze GmbH montags bis freitags von 9 – 15 Uhr unter 05421-309-250 oder info@ostmann.de
Infobox Salmonellen
ACHTUNG Gesundheitsgefahr!
Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. Sollten sich nach dem Verzehr untenstehende Symptome zeigen, suchen sie unverzüglich ihren Hausarzt auf
Der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln kann Unwohlsein, Durchfall, evtl. Erbrechen, und Fieber auslösen. Verbraucher müssten in diesem Fall einen Arzt aufsuchen, und sofort auf Verdacht auf Salmonella hinweisen. Die Inkubationszeit nach Verzehr beträgt i.d.R. 48 Stunden, selten bis zu 3 Tage. Diese Symptome können bei Kleinkindern, immungeschwächten und älteren Menschen verstärkt auftreten
