Rückruf: Allergene auf Brühwürfeln nicht deklariert
Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation
Die Orient Master GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Brühwürfel der Marke Bao Long unabhängig von Chargen oder Haltbarkeitsdaten. Wie mitgeteilt wird, enthalten die betroffenen Produkte verschiedene Allergene, die nicht auf dem Produktetikett deklariert sind.
Verbraucher:innen, die eine Allergie gegen Garnele, Soja oder Fisch haben, sollten die Artikel keinesfalls verzehren.
Vom Verzehr wird daher abgeraten!
Betroffene Artikel
Brühwürfel klar/Bun Bo H. BAO LONG
Inhalt: 12x 75g
Chargen: alle
Nicht deklariertes Allergen: Garnele
Brühwürfel Krabbe / Bun Rieu BAO LONG
Inhalt: 12x 75g
Chargen: alle
Nicht deklariertes Allergen: Garnele / Fisch
Brühwürfel Hu Tieu Nam V. BAO LONG
Inhalt: 12x 75g
Chargen: alle
Nicht deklariertes Allergen: Garnele / Soja
Inverkehrbringer: Orient Master GmbH, Go Asia GmbH
Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.
Nahrungsmittelallergie
Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen
Quelle: www.produktwarnung.eu
* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller