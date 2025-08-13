Rückruf: Allergene auf Brühwürfeln nicht deklariert

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Orient Master GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Brühwürfel der Marke Bao Long unabhängig von Chargen oder Haltbarkeitsdaten. Wie mitgeteilt wird, enthalten die betroffenen Produkte verschiedene Allergene, die nicht auf dem Produktetikett deklariert sind.

Verbraucher:innen, die eine Allergie gegen Garnele, Soja oder Fisch haben, sollten die Artikel keinesfalls verzehren.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffene Artikel

Brühwürfel klar/Bun Bo H. BAO LONG

Inhalt: 12x 75g

Chargen: alle

Nicht deklariertes Allergen: Garnele

Brühwürfel Krabbe / Bun Rieu BAO LONG

Inhalt: 12x 75g

Chargen: alle

Nicht deklariertes Allergen: Garnele / Fisch

Brühwürfel Hu Tieu Nam V. BAO LONG

Inhalt: 12x 75g

Chargen: alle

Nicht deklariertes Allergen: Garnele / Soja

Inverkehrbringer: Orient Master GmbH, Go Asia GmbH

Das Produkt kann in allen „go asia“-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Nahrungsmittelallergie Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller