Rückruf: Block House Brioche Bun wegen metallischer Fremdkörper

Produktrückruf – Wichtige Verbraucherinformation

Die Block Foods AG informiert über den Rückruf des Artikels Block House Brioche Bun in der 2x 80g Packung und den Mindesthaltbarkeitsdaten 21.08.2025 und 22.08.2025. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Lieferant mitgeteilt, dass bei der Herstellung des Produktes aufgrund eines technischen Schadens metallische Fremdkörper in das Produkt gelangt sind.

Der Veröffentlichung zufolge, konnte trotz Nutzung eines Metalldetektors in der Produktion, der Verbleib der Teile nicht eindeutig geklärt werden. Die Fehlerquelle bei dem Lieferanten wurde identifiziert, der Fehler abgestellt und die Erkennungsmaßnahmen optimiert.

Vom Verzehr wird daher abgeraten!

Betroffener Artikel

Block House Brioche Bun

Inhalt: 2x 80g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 21.08.2025 und 22.08.2025

Inverkehrbringer: Block Foods AG

Es ist nur das Produkt mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Alle anderen Chargen sind unbedenklich und können verzehrt werden.

Erzeugnisse der oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten können gegen Erstattung des Kaufpreises in der jeweiligen Filiale des Erwerbs oder direkt bei der Block Foods AG – auch ohne Vorlage eines Kassenbeleges – zurückgegeben werden.

Abbildung: Block Foods AG

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

