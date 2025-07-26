Ausflugstipp: Waldwelt Allgäu – Die Faszination Wald mit allen Sinnen erleben

Das Allgäu, im bayerischen Voralpenland gelegen, begeistert mit einer einzigartigen Mischung aus Bergen, grünen Wiesen und idyllischen Seen. Wanderer, Radfahrer und Wintersportler finden hier ganzjährig ideale Bedingungen. Berühmt ist die Region für ihre Königsschlösser wie Neuschwanstein und ihre traditionelle Käsekultur. Malerische Orte wie Füssen, Oberstdorf und Kempten laden zum Entdecken ein. Wer Erholung sucht, genießt hier Natur pur, regionale Spezialitäten und echte bayerische Gastfreundschaft. Ein wahrlich spektakuläres Ziel für Familien ist die Waldwelt Skywalk Allgäu.

Waldwelt Allgäu: Rund um den spektakulären Skywalk gibt es 70 Erlebnisstationen

(djd). Aus Raider wurde vor vielen Jahren Twix – und aus dem Skywalk Allgäu in Scheidegg wurde die Waldwelt Skywalk Allgäu. Der Grund für die Umbenennung: Der barrierefreie Baumwipfelpfad mit 540 Metern Länge bleibt zwar die Hauptattraktion des Naturerlebnisparks, rund um den Skywalk sind aber mittlerweile auf etwa 60.000 Quadratmetern über 70 weitere Erlebnisstationen zum Spielen, Entdecken und Genießen entstanden. Genuss auch deshalb, weil das familienfreundlichen Restaurant „Waldglück“ unterhalb des Baumwipfelpfades schmackhafte, von den Aromen des Waldes inspirierte Gerichte serviert. Mehr Infos: www.waldwelt-allgaeu.de.

Warum bekommt der Specht kein Kopfweh?

Vom 40 Meter hohen Aussichtsturm des imposanten Skywalks geht der Blick vom Bodensee bis zu den Allgäuer Alpen. Im Aussichtsturm führt ein gläserner Aufzug hoch zur Aussichtsplattform, dadurch kann das Walderlebnis von allen Generationen genutzt werden. Unter dem Baumwipfelpfad gibt es jetzt über 70 Erlebnisstationen, Abenteuerspielplätze und Wasserspielplätze für alle Sinne. Die Walderlebniswelt mit ihren Infotafeln will Jung und Alt für Bäume, Tiere und ein intaktes Ökosystem begeistern. Die Kombination aus Bildung, Unterhaltung und Entspannung findet man in den Bereichen Abenteuerwelt mit Röhrenrutsche, der Entdeckerwelt mit dem Wurzelnest, der Genusswelt mit Hängeschaukel und der Erlebniswelt mit Zapfenschleuder. In der Vogelnestschaukel im Wald kann man Vögel zwitschern hören und dabei den Blick von unten nach oben in die mächtigen Bäume genießen. Besonders beliebt bei Kindern ist der Streichelzoo mit den flauschigen Kamerunschafen und Ziegen. Auf der Ameisenliege kann man eine Ameisentruppe bei ihrer wuseligen Arbeit beobachten – und wer schon immer mal wissen wollte, warum der Specht kein Kopfweh beim Klopfen bekommt, wird es in der Waldwelt erfahren.

Von Skywalk-Lauf bis Sternschnuppennacht: Events und Attraktionen 2025

Zu den Highlights der Saison zählt der Skywalk-Lauf am Samstag, 10. Mai. Die 670 Meter lange Strecke führt über den Baumwipfelpfad und durch einen Teil des Parkgeländes. Für die 110 Stufen nach oben und 120 Stufen nach unten sollte man ein bisschen Kondition mitbringen, um auch noch die Aussicht genießen zu können. Am Tag darauf ist Muttertag – alle Mamas in Begleitung ihrer Kinder dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen. Klarinetten im Wald, Alphornbläser auf der Panoramaterrasse, Trompeten auf dem Aussichtsturm: Am Sonntag, 6. Juli, wird der Wald zur Bühne für regionale Künstlerinnen und Künstler, das Ganze trägt den Namen „Ein Wald voller Musik“. Vormerken sollte man sich auch die Sternschnuppennächte am 12. und 13. August mit geführten Sternwanderungen.

Quelle: Waldwelt Skywalk Allgäu, skywalk allgäu gemeinnützige GmbH, Scheidegg