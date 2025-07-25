Wuff und weg – Urlaub mit Hund

Das Rauschen der Wellen im Ohr, begleitet von fröhlichem Hundegebell, und Sand unter den Füßen und Pfoten – für viele Hundehalter:innen ist das der Inbegriff eines perfekten Urlaubs. Denn wie eine aktuelle ZooRoyal-Studie* gemeinsam mit Appinio zeigt, ist der geliebte Fellkumpel für die meisten Herrchen und Frauchen ein unverzichtbarer Reisepartner. Die Befragung hat das Urlaubsverhalten von Hundehalter:innen unter die Lupe genommen und dabei herausgefunden, wie stark die emotionale Bindung zwischen Mensch und Tier tatsächlich ist.

Ohne Hund, ohne mich: Unzertrennlich auch im Urlaub

Laut der ZooRoyal-Studie nehmen 84 Prozent der Befragten ihren Hund mit auf Reisen, da er für sie fest zur Familie gehört. 60 Prozent der Teilnehmer:innen haben sogar schon bewusst auf Urlaub verzichtet, weil sie keine geeignete Betreuung für den Hund finden konnten. Eine professionelle Hundebetreuung kommt laut der ZooRoyal-Studie nämlich nur für 21 Prozent in Frage – die Mehrheit (75,4 Prozent) vertraut ihre Fellnasen nur Familie und Freunden an. Schuldgefühle (33,1 Prozent) und Sorgen rund um die Versorgung des Tieres (39 Prozent) sind ebenfalls Gründe, warum der Urlaub ohne Hund für viele undenkbar ist.

Urlaubsplanung durch die „Hundebrille“

Auch bei der Reiseplanung steht der Hund im Mittelpunkt: Über 94 Prozent berücksichtigen individuelle Eigenschaften des Fellkumpels, z.B. alters- und krankheitsbedingte Faktoren oder Nähe- und Sicherheitsbedürfnisse. Fast alle Befragten achten darauf, dass das Reiseziel tierfreundlich ist – von der Unterkunft bis zu den Freizeitmöglichkeiten. Hier stoßen die Befragten laut der ZooRoyalStudie jedoch auch auf reale Herausforderungen: Über die Hälfte findet die Suche nach einer tierfreundlichen Unterkunft nicht nur herausfordernd, sondern erlebt sogar oft Ablehnung des Hundes in Restaurants oder bei Ausflugszielen. Der Transport zum Reiseziel (27,6 Prozent) oder für den Hund ungünstige Gegebenheiten vor Ort, z.B. Hitze oder Straßenverkehr (38,9 Prozent), zählen ebenfalls zu den Hürden.

Hund und Halter:in im Reiseglück

Die Aussicht auf tierisch schöne Urlaubserlebnisse lässt jene Herausforderungen jedoch schnell vergessen – denn für 65 Prozent bleibt ihr Hund ein dauerhafter (26 Prozent) oder häufiger (38,6 Prozent) Reisepartner. Die Favoriten für einen gelungenen Urlaub sind Strand- (knapp 65 Prozent) sowie Natur- und Outdoorurlaube (66 Prozent). Dies deckt sich auch mit den schönsten Urlaubserinnerungen, nach denen ZooRoyal in der Studie fragt: Lange Wanderungen, Strandspaziergänge und Schwimmen im Meer sind die häufigsten Antworten.

Urlaub mit dem Hund – emotionales Erlebnis mit Höhen und Herausforderungen

ZooRoyal hat erkannt, dass das Reisen mit Hund ein emotional aufgeladenes Thema ist, das für viele Hundehalter:innen mit äußerst positiven, aber auch herausfordernden Emotionen verbunden ist. Herrchen und Frauchen erleben nicht nur Freude und Abenteuer, sondern auch Sorgen und Verantwortungsgefühle für ihre treuen Begleiter. Um Abhilfe zu schaffen, bietet ZooRoyal eine umfassende Themenwelt mit wertvollen Hilfestellungen und Tipps rund um die tierische Urlaubsplanung, sodass die Reise sowohl für Mensch als auch Hund zu einem gelungenen Erlebnis wird.

*Erhebung durch Appinio, Teilnehmer:innen: 500 Hundehalter:innen, Befragungszeitraum: 7.-10. Juli 2025

Quelle: ZooRoyal Petcare GmbH