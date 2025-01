Jung und bereits pflegebedürftig: Wenn Kinder Hilfe brauchen

KKH bietet am Dienstag, 21. Januar Online-Seminar für betroffene Familien an

Der Familienalltag mit Kindern und Jugendlichen ist häufig turbulent und von vielen Herausforderungen geprägt. Ist oder wird ein Kind pflegebedürftig, kommen neue Aufgaben und Sorgen hinzu. Und das betrifft viele Familien: Laut einer Datenauswertung der KKH Kaufmännische Krankenkassen waren im Dezember 2024 rund 5.000 KKH-versicherte Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren sowie rund 1.850 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren pflegebedürftig. Damit liegt der Anteil der jungen Menschen an der Gesamtzahl der KKH-versicherten Pflegebedürftigen bei 5,2 Prozent.

Um Eltern und Angehörige in dieser besonderen Lebenssituation zu unterstützen, veranstaltet die KKH am Dienstag, 21. Januar, von 16:30 bis 18 Uhr das Online-Pflegeseminar „Kinder mit Beeinträchtigungen und Pflegebedarf – Hilfen für Familien“. In dem kostenlosen Seminar lotsen Pflegeexpertinnen und -experten Interessierte durch den Versorgungsdschungel, geben wertvolle Tipps für den Umgang mit belastenden Situationen und beantworten Fragen.

Viele Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen werden zu Hause von ihren Familien versorgt. „Das stellt Eltern und Angehörige vor große emotionale und organisatorische Herausforderungen. Das Leben wird oft zu einem Spagat zwischen alltäglichen und pflegerischen Aufgaben und dem Wunsch, den Kindern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen“, betont Karoline Viktoria Mielken, Leiterin der Pflegekasse bei der KKH. Unterstützung können betroffene Familien durch verschiedene Angebote der Kranken- und Pflegeversicherung erhalten. Dazu gehört neben finanziellen Leistungen zum Beispiel die Pflegeberatung, bei der Interessierte individuelle Hilfe bei der Beantragung von Pflegegraden und der Organisation des Pflegealltags bekommen. „Es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung trotz ihrer Pflegebedürftigkeit ein möglichst normales Leben führen können“, sagt die KKH-Expertin. „Dafür brauchen Betroffene ein zuverlässiges Netzwerk aus medizinischer Betreuung, sozialer Unterstützung und einem starken familiären Umfeld.“

Das Online-Seminar ist – auch für Nicht-KKH-Mitglieder – kostenlos und findet in Kooperation mit der famPLUS GmbH statt. Interessierte können sich hier anmelden: kkh.de/online-pflegeseminare