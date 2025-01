Rückruf: Hohe Schwefeldioxid Werte in can besler Rosinen ohne Kerne

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) informiert über das Portal lebensmittelwarnung.de über den Rückruf des Artikels can besler Rosinen ohne Kerne des Inverkehrbringers Zafer Großhandel GmbH. Wie mitgeteilt wird, wurden in einer Laboruntersuchung sehr hohe Werte an Schwefeldioxid festgestellt. Außerdem ist das Vorhandensein von Schwefeldioxid nicht auf der Tüte deklariert.

Der Vertrieb erfolgte über verschiedene Einzelhändler.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Betroffener Artikel

can besler Rosinen ohne Kerne

Mindestens haltbar bis 31.01.2026

Verpackungseinheit: 200g Beutel

Losnummer: 270021871-08-1

Hersteller / Inverkehrbringer: Zafer Großhandel GmbH

Wir empfehlen die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Sulfite / Nahrungsmittelallergie Sulfite haben ein sensibilisierendes Potenzial und können nach oraler Aufnahme zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen, wobei Schluckbeschwerden, Urticaria, Angioödeme, Durchfall, Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Leibschmerzen bis hin zum anaphylaktischen Schock mit tödlichem Ausgang beschrieben wurden. Asthma- und Rhinitispatienten können nach Aufnahme sulfithaltiger Lebensmittel mit bronchialen Reaktionen und/oder Nesselsucht reagieren, was schätzungsweise auf 5-10 Prozent der erwachsenen chronischen Asthmatikerinnen und Asthmatiker zutrifft. Das Ausmaß der allergischen Reaktion kann interindividuell stark variieren. Nahrungsmittelallergien äußern sich in Reaktionen der Schleimhaut, zum Beispiel in Form von Schleimhautschwellungen im gesamten Mund-, Nasen- (allergische Rhinitis) und Rachenraum und Anschwellen der Zunge. Symptome im Magen-Darm-Bereich sind z. B. Übelkeit, Erbrechen, Blähungen und Durchfall. Nahrungsmittelallergien können aber auch zu Reaktionen der Atemwege mit Verengung der Bronchien (allergisches Asthma) und der Haut (atopisches Ekzem, Juckreiz und Nesselsucht) führen. Im Extremfall kann es zu einem lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock kommen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller