Rückruf: Aldi ruft Bestecksets wegen Verletzungsgefahr zurück

Aldi informiert über den Rückruf verschiedener Crofton Besteckartikel in verschiedenen Farbvarianten. Wie mitgeteilt wird, hat der Lieferant darüber informiert, dass Besteckteile in Einzelfällen scharfe Kanten aufweisen können, die beim Gebrauch zu Verletzungen führen können. Betroffene Bestecke wurden via Aldi-Süd und Aldi Nord verkauft.

Betroffener Artikel

Aldi – Süd

Crofton Spezialbesteck, 16-tlg.

EAN 4061459948677 / EAN 4061459948936 / EAN 4061459948974

Crofton Besteck Garnitur, 24-tlg.

EAN 4061461779795

Aldi-Nord

Crofton Besteck Garnitur 24 tlg.

GTIN: 4068706225710

Trendy Besteck 16-tlg.

Kupfer – GTIN: 4068706225086

Gold – GTIN: 4068706225079

Schwarz – GTIN: 4068706225062

Betroffene Besteck-Sets können in die Filialen zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird zurückerstattet.

Kundenservice

Kundenservice unter der Telefonnummer 008007877236

Aldi-SüdKundeninformation > Aldi-Nord Kundeninformation >

