Feuerwerk: Tipps für ein sicheres Silvester

Mit dem Jahreswechsel steht Silvester vor der Tür und Feuerwerkskörper gehören für viele traditionell dazu. Doch immer wieder führt der unsachgemäße Umgang mit Pyrotechnik zu Unfällen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) gibt praktische Hinweise, damit Verbraucher*innen das neue Jahr sicher begrüßen können.

Kauf von Feuerwerk



Nur geprüftes und zugelassenes Feuerwerk ist sicher. Achten Sie auf das CE-Zeichen und die Registriernummer in Verbindung mit der Kennnummer der Prüfstelle, beispielsweise 0589 für von der BAM geprüfte Produkte.

Transport und Lagerung



Feuerwerkskörper sind als Gefahrgut klassifiziert und erfordern beim Transport besondere Vorsicht. Transportieren Sie Feuerwerkskörper vorzugsweise in der Originalverpackung und im Kofferraum. Pro Fahrzeug dürfen maximal 3 kg Nettoexplosivstoffmasse (NEM) transportiert werden.

Feuerwerk der Kategorien F1 und F2 sollte kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden. In Wohnräumen ist maximal 1 kg NEM erlaubt. In nicht bewohnten Räumen können bis zu 10 kg NEM gelagert werden. Feuerwerk sollte nie in der Nähe von Heizquellen oder offenem Licht lagern.

Empfehlungen für den sicheren Gebrauch



• Beachten Sie die offiziellen Abbrennzeiten: Informieren Sie sich dazu bei ihrer Stadt bzw. Gemeinde.

• Altersvorgaben: Beachten Sie das Mindestalter für den Kauf und die Verwendung. Feuerwerk gehört nicht in Kinderhände.

• Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Hinweise auf der Verpackung sorgfältig.

• Sicherheitsabstand: Halten Sie mindestens 8 Meter Abstand bei Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 (Raketen, Feuerwerksbatterien, etc.).

• Standfestigkeit: Verwenden Sie für Raketen eine stabile Abschussvorrichtung.

• Anzünden: Knallkörper immer auf den Boden legen und einzeln zünden.

• Abstand zu Hindernissen: Gewinkelte Batterien nie in der Nähe von Bäumen, Gebäuden oder Menschen verwenden.

Mehr Informationen

Die BAM ist eine der 12 EU-weit anerkannten Prüfstellen für Pyrotechnik. Sie prüft Feuerwerkskörper umfassend, bevor diese auf den Markt kommen. Weitere Informationen zu den Prüfverfahren und zu häufig gestellten Fragen finden Sie unter www.bam.de/silvester.

Quelle: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Internet: www.bam.de