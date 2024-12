Urlaub in den Niederlanden – hier gibt’s was zu entdecken

Die Niederlande sind bekannt für die flache, radfahrerfreundliche Landschaft, die endlose Sandstrände, unzählige Kanäle und lange Radwege. Im Frühjahr lockt die Tulpenblüte viele Touristen an. Ein weiteres Highlight sind die Windmühlen. Lange, saubere Sandstrände und wunderschöne Badeorte locken Urlauber entlang der gesamten Nordseeküste – nicht nur für Familien mit Kindern ein Erlebnis.

Aber auch die Städte locken mit einzigartigen Sehenswürdigkeiten. Amsterdam mit seinen weltberühmten Grachten und vielen Museen, Rotterdam mit dem größten Seehafen Europas oder eine Rundfahrt über die Grachten durch die Altstadt von Utrecht. Hier ist eine Ferienwohnung in Holland der ideale Ausgangspunkt, um die schönen Städte zu erkunden.

Die Niederlande eignen sich auch sehr gut, um den Urlaub mal ganz ohne Auto zu verbringen. Fast überall gibt es Leihräder, um die Umgebung zu erkunden. Das macht Kindern riesig Spaß, ist gut für Körper und Seele und die Meeresbrise lässt tief einatmen.

Etwas Besonderes sind auch die vielen wunderschönen Reetgedeckten – oft alleinstehenden Ferienhäuser. Ein Ferienhaus in Holland am Meer oder an einem der vielen Kanäle verspricht einen Urlaub der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt.

Hier sind einige der schönsten Badeorte in den Niederlanden:

Scheveningen

Scheveningen ist gehört zu Den Haag und ist etwa 7km vom Stadtzentrum entfernt. Ein breiter Sandstrand erstreckt sich bis zum Noordelijk Havenhoofd und ist vor allem bei Surfern und Kitesurfern beliebt. Viele Strandbars bieten Abwechslung und haben teilweise sogar im Winter geöffnet. Ganz in der Nähe lädt die Scheveninger Keizerstraat in Geschäfte und gemütliche Restaurants ein. Sehenswert ist die Seebrücke mit Riesenrad, viele Restaurants und ein pulsierendes Nachtleben.

Tipp: Ein Besuch des Sealife Aquariums oder ab ins Legoland Discovery Centre ist nicht nur für Kinder ein Highlight.

Zandvoort aan Zee

Motorsportfreunden ist Zandvoort bestens bekannt. Legendär sind die Formel1 Rennen auf dem Circuit Zandvoort in der Dünenlandschaft von Zandfoort. Auch hier finden sich lange und sehr saubere Strände die zum Baden oder Wassersport einladen. Fahrradfähren durch die Dünen oder ein Tagesausflug nach Amsterdam bieten Abwechslung

Noordwijk

Noordwijk ist ein bekanntes Seebad und und wird auch als „Blumenbadeort Europas“ bezeichnet. Die riesigen Blumenfelder laden im Frühjahr zum Wandern oder Radfahren ein. Die familienfreundliche Atmosphäre der Gegend lockt Jahr für Jahr viele Urlauber an.

Tipp: Besucht Noordwijk während der Tulpenblüte, das ist einmalig!

Bloemendaal aan Zee

Bloemendaal aan Zee liegt zwischen IJmuiden im Norden und Zandvoort im Süden. Um den Ort herum liegen die Dünen des Nationalparks Zuid-Kennemerland. Der Strand ist breit und lang und es gibt mehrere Strandbars mit Live-Musik.



Egmond aan Zee

Egmond aan Zee ist ein einzigartiger Ort in den Dünen der Provinz Nordholland direkt an der Nordseeküste. Hier findet sich ein ruhiger, familienfreundlicher Strand mit tollem Leuchtturm und historischem Charme. Für Naturliebhaber werden Wattwanderungen, Vogelbeobachtungen oder Radtouren angeboten. Ideal für alle, die Ruhe und Natur suchen.

Hoek van Holland

Hoek van Holland ist ein Stadtbezirk von Rotterdam an der Hauptmündung des Rheins hat sich aber den Charme und Charakter eines kleinen Küstenstädtchens und Badeorts bewahrt. Der Strand ist breit und lang und es gibt mehrere Strandbars. Außerdem kann man herrlich in den Dünen spazieren gehen.



Vlissingen (Zeeland)

Vlissingen ist eine ehemalige britische Garnisonsstadt auch Flushing genannt, und liegt an der Südküste der Halbinsel Walcheren, direkt an der Mündung der Westerschelde in der Provinz Zeeland. Hier können wunderbar die großen Schiffe beobachtet werden, die an der Küste von oder nach Antwerpen vorbeikommen.

Domburg (Zeeland)

Domburg ist ein kleines Seebad an der Nordseeküste. Es liegt wie schon Vlissingen auf der Halbinsel Walcheren in Zeeland und ist wegen des kilometerlangen Sandstrandes bei Familien sehr beliebt. Ein Besuch der Thermen wärmt auch an kühleren Tagen.

Tipp: Für Kunstliebhaber lohnt ein Besuch des Marie Tak van Poortvliet Museums das sich der Künstlerkolonie von Domburg widmet.

Texel (Insel)

Texel ist die westlichste bewohnte und und auch die größte der Westfriesischen Inseln mit endlosen Sandstränden. Die beindruckende Dünenlandschaft , die in Teilen ein Nationalpark ist, beherbergt eine reichhaltige Flora und Fauna. Das Wahrzeichen der Insel ist der Leuchtturm von Texel. Auf jeden Fall sollte das Naturkundemuseum Ecomare besucht werden, hier erfahren interessierte alles über das Wattenmeer.

Viele, viele weitere Orte in den Niederlanden laden ein, um einen entschleunigten Urlaub oder ein Wochenende zu verbringen. Es lohnt sich!