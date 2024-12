Warnung zu Kinderhochstuhl froggy wegen Sicherheitsmängeln

Das EU Schnellwarnsystem Safety Gate (vormals RAPEX) informiert über Sicherheitsrisiken beim Kinderhochstuhl froggy. Es besteht die Gefahr von Klemm- und Strangulationsrisiken.

Das Produkt verfügt nur über einen Schrittgurt am Gurt, nicht zwischen Sitz und Bügel. Wenn der Gurt nicht verwendet wird, kann das Kind daher durch die Öffnung zwischen Bügel und Sitz rutschen und fallen, was zu Verletzungen führen kann, oder mit Brust, Kopf oder Hals zwischen Tablett und Sitz eingeklemmt werden, was zu Strangulation oder Einklemmen führen kann.

Darüber hinaus ist der Hochstuhl nicht ausreichend stabil und kann umkippen, während das Kind darin sitzt.

Vor der weiteren Verwendung wird daher gewarnt!

Das Produkt entspricht weder den Anforderungen der Produktsicherheitsrichtlinie noch der europäischen Norm EN 14988.

Übersicht der Safety Gate Meldung

Die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucherschutz der Europäischen Kommission informiert:

Bild(er): Safety Gate – © Europäische Gemeinschaften, 1995- 2024 – Bilder anklicken für Detailansicht

Kinder-Hochstuhl

Marke: froggy

Chargennummer: 230133

Typ/Modellnummer: BHCL01

Barcode: 4260694831625

SafetyGate Warnung als PDF >

Maßnahmen der Wirtschaftsakteure (Hersteller) Rücknahme des Produkts vom Markt Datum des Inkrafttretens : 27.11.2024 Wir empfehlen die Rückgabe bei den jeweiligen Verkaufsstellen mit Bezugnahme auf diese Warnung!

Wöchentliche Übersichten der Safety Gate Meldungen (vormals RAPEX), kostenlos in Englischer Sprache veröffentlicht auf https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport © Europäische Union, 2005 – 2024

Die in dieser wöchentlichen Übersicht veröffentlichten Informationen wurden von den offiziellen Kontaktstellen der EU- und EFTA-EWR-Mitgliedstaaten mitgeteilt. Gemäβ Anhang II Ziffer 10 der Richtlinie über allgemeine Produktsicherheit (2001/95/EG), ist der meldende Mitgliedstaat für die Informationen verantwortlich. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit der bereitgestellten Informationen.

Deutsche Übersetzung dieser Meldung: ©produktwarnung.eu / 2024

Die Verantwortung für die Übersetzung obliegt produktwarnung.eu

Im Zweifelsfall gilt immer die Fassung des Originaldokuments!

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller