Kleidung und Deko zur Weihnachtszeit

Welchem Weihnachtsfan geht beim Anblick von leuchtendem Weihnachtsschmuck nicht das Herz auf? Spätestens Anfang Dezember fangen die meisten Feierwilligen an, sich auf die Weihnachtszeit einzugrooven. Dazu gehören die passenden Deko-Elemente. Auch dieses Jahr gibt es schöne Trends, Ideen und Zubehör für eine stimmungsvolle Advents- und Weihnachtszeit. Zugegeben – manch einer mag es lieber dezent, aber den meisten geht nichts über üppigen Schmuck mit Lichtern, Lametta und Weihnachtskränzen.

Welchen Trend gibt es bei der Weihnachtsdeko 2024?

Ob Weihnachtsbaumkugeln in Erdtönen, filigrane Kunstwerke aus Papier, Holzfiguren und Elemente aus Wolle – Minimalismus trendet nach wie vor. Gerne auch mit einem Hauch Retro-Charme und Nostalgie. Als Vorbild dienen die Weihnachtstraditionen aus nordischen Ländern, um mithilfe von Kerzenschein, weihnachtlichem Schmuck im Vintage-Stil und allerlei Verzierungen für die Tisch-Deko Gemütlichkeit in den Raum bringen. Hinzu kommen Deko-Elemente aus Glas und last but not least, kuschelige Kleidung aus Naturmaterialien in Naturfarben. Allen Trends zum Trotz findet man jedes Jahr auch die klassischen Weihnachtfarben: Kerzen und Kugeln in Rot, Gold und Grün, blinkende Lichterketten und Kleidung mit niedlichen Weihnachtsmotiven.

Tischdekoration zu Weihnachten

Hier setzt man dieses Jahr auf naturbelassene Deko in Weinrot und Rosa. Glitzernde Elemente in Gold und Silber kommen in feinen Ornamenten daher und verzaubern Adventskränze, prächtige Sterne und natürlich Weihnachtsbäume. Hierbei fällt gerne das Stichwort „Chrome-Mas“, weil die Kugeln an Discoballs erinnern. Dieser Trend ist gleichermaßen opulent wie minimalistisch. Man mag es nicht nur bunt und laut, sondern auch verspielt und natürlich. Egal, ob es um originelle Baumkugeln geht, um eine prachtvoll schillernde Vase oder ob sich die Opulenz in überdimensionierten Schleifen zeigt – es gilt das Motto: je mehr, umso weihnachtlicher.

Girlanden, Kugeln und Figuren

Kleine Kugeln und Figuren in Gold, Rot und Grün bleiben beim Weihnachtsschmuck angesagt und schmücken die Girlanden in vielen Wohnzimmern. Neben den klassischen Farben der traditionellen Weihnachtsdeko sind dieses Jahr die Trendfarben für Weihnachten 2024 dezenter und dunkler. Statt knalligem Rot kommt Burgunder an den Baum, das klassische Grün wandelt sich zu olivfarben. Das lässt die altbekannte Farbkombination besonders elegant wirken. Ein Eindruck, der durch samtige Oberflächen unterstützt wird. Zusätzlich können mit weißen oder beigefarbenen Elementen schöne Kontraste erzielt werden. Das kann zum Beispiel ein Tischläufer aus hellem Leinenstoff oder weiße Stabkerzen geschehen.

Weihnachtliche Kleidung

Lust auf Rentier-Pullover, Weihnachtsmütze und Hausschuhe mit Weihnachtsmann-Gesicht?

Warum nicht? Denn an Weihnachten ist Gemütlichkeit im Kreise der Familie angesagt. Das spiegelt sich auch in der Mode wider. Wer am liebsten zum bequemen Weihnachtspulli greift, macht garantiert nichts falsch.

Wer es eleganter mag, nimmt dieses Jahr am besten ein Etuikleid. Während einer Feier passt es gut zu einem Blazer. Später kann es mit Schmuck und Pumps zum Ausgehen gestylt werden. Gerne kann man dabei zu den klassischen Farben Grün oder Rot greifen.

Weihnachtspullover für Kinder mit Licht

Hast du schon einmal einen Weihnachtspullover Kinder mit Licht gesehen? Nicht nur für Kinder ist das ein witziges Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit. Die Pullover sind mit verschiedenen weihnachtlichen Motiven und leuchtenden LED-Lichtern erhältlich. Dazu gehören zum Beispiel blinkende Weihnachtsmänner, Rentiere, Tannenbäume und Lebkuchenfiguren. Die LED-Beleuchtung wird mit einer Batterie oder einem aufladbaren Akku betrieben.