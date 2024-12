Trennungen bringen immer unangenehme Gefühle mit sich – um es einmal vorsichtig auszudrücken. Das Ende einer Ehe ist aber offenbar noch belastender als das Ende einer Partnerschaft ohne Trauschein.

(dgk) Die Gefühle nach einer Trennung sind bei Männern und Frauen etwa gleich: Das Wohlbefinden (Lebenszufriedenheit und psychische Gesundheit) nimmt ab und das Gefühl von Einsamkeit nimmt zu. Das zeigte eine Studie der Universitäten Berlin, Jena, British Columbia und Stanford.

„Zu unserer Überraschung erlebten aber nur die Verheirateten bei einer Trennung einen signifikanten Rückgang an Lebenszufriedenheit und psychischer Gesundheit. Das betraf sowohl Männer als auch Frauen. Weder das Alter noch andere Faktoren wie Kinder, Einkommen oder Partnerschaft waren hier relevant, sondern allein die eheliche Trennung.“ Dies betont Iris Wahring vom Institut für Psychologie der Humboldt-Universität Berlin.

Wer heiratet, hat bei der Beziehung eher eine langfristigere Orientierung, was die Ehe bedeutungsvoller macht. Auch bestimmte Wertvorstellungen wie zum Beispiel religiöse Werte könnten demnach dazu beitragen, dem Ende einer Ehe eine höhere Bedeutung beizumessen.

Eine ältere Befragung zeigte, dass es bei Angehörigen religiöser Gruppen, vor allem auch nicht-christlicher, eine größere Bereitschaft zur Eheschließung gibt. Wer keine konfessionelle Bindung hat, verlässt im Durchschnitt das Elternhaus früher, zeigt eine deutlich geringere Heiratsneigung und auch eine geringere Bereitschaft, Kinder zu bekommen, als diejenigen, die einer Konfession angehören.

Wie in früheren Studien so zeigte sich auch in der aktuellen, dass Trennungen eher von Frauen ausgehen und Männer sich nach einer Trennung stärker als Frauen nach einer neuen Beziehung sehnen. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Männer mehr von einer Beziehung profitieren, weil Frauen ihre Partner meist stärker emotional unterstützen als umgekehrt.

Die Studie verarbeitete Antworten von 1.530 Personen in Deutschland im Alter von 16 bis 49 Jahren. 12 Prozent der Befragten waren vor der Trennung verheiratet.

Quellen:

• https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/november-2024/nr-241112-1

• https://doi.org/10.1037/pag0000859

• https://osf.io/k2rce

• https://jugendhilfeportal.de/artikel/heirat-und-kinder-noch-immer-eine-frage-der-konfession

Quelle: DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e.V.

Internet: www.dgk.de