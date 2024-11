Rückruf: Metallfäden in verschiedenen Heringsfilets und Heringssalaten

Die Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Heringsfilets in Joghurtsauce und Heringssalat in der 400/200-Gramm-Packung. Verkauft wurden betroffene Produkte via Netto Marken Discount, Kaufland, Aldi und NORMA



Grund für den vorsorglichen Rückruf ist die Information eines Zulieferers, dass in gelieferten Zutaten möglicherweise vereinzelt kleine dünne Metallfäden enthalten sein könnten.

Von dem Verzehr der betroffenen Produkte wird abgeraten!

Betroffene Artikel

Betroffen ist ausschließlich Ware mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten. Die Kennzeichnung befindet sich auf einer Seite der Verpackung.

NORMA



Fjordkrone Heringsfilets in Joghurtsoße

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 26.11.2024 – 03.12.2024 – 05.12.2024

KAUFLAND



K-Classik Heringsfilets in Joghurtsoße

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 03.12.2024

NETTO Marken Discount



SeaGold Heringsfilets in Joghurtsoße

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdaten: 28.11.2024 – 29.11.2024 – 02.12.2024 – 03.12.2024 – 05.12.2024

ALDI Nord / ALDI Süd

ALMARE Heringsfilets in Joghurtsoße

Inhalt: 400g

Mindesthaltbarkeitsdaten: bis einschließlich 05.12.2024

ALMARE Der Däne – Heringssalat mit Dill und Rosa Pfeffer

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdaten: alle bis einschließlich 03.12.2024



ALMARE Der Rote – Roter Heringssalat mit Apfel und Roter Bete

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdaten: alle bis einschließlich 03.12.2024



ALMARE Der Schwede – Heringshappen in Honig Senf Creme

Inhalt: 200g

Mindesthaltbarkeitsdaten: alle bis einschließlich 03.12.2024

Verbraucherinnen und Verbraucher, die eines der oben aufgeführten Produkte mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Anfragen von Verbraucherinnen und Verbraucher beantwortet der Kundenservice telefonisch von Montag bis Freitag unter der Rufnummer 04851 803-0.

Friesenkrone Feinkost Heinrich Schwarz & Sohn GmbH

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

