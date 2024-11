Rückruf: Metallstücke in HOMANN-Feinkostsalaten möglich

Die Signature Foods Deutschland GmbH ruft drei HOMANN-Feinkostsalate zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die Information eines Zulieferanten, dass der in den oben genannten Salatrezepturen eingesetzte Joghurt mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Fremdkörpereintrag betroffen ist (in Form von einzelnen, kleinen Metallstücken mit einem Durchmesser von 0,16 mm und einer Länge zwischen 0,01 und 2 cm) der Grund für den Rückruf. Schlimmstenfalls kann es zu Verletzungen in Mund- und Rachenraum kommen.

Vom Verzehr wird abgeraten!

Betroffener Artikel

HOMANN Farmersalat, 200g

MHD: ausschließlich Produkte mit MHD 10.12.2024 und 18.12.2024

Artikelnummer Intern: 750422

EAN Nummer Stück: 8 710506 083774

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 083781

HOMANN Coleslaw, 375g

MHD: ausschließlich Produkte mit MHD 10.12.2024 und 17.12.2024

Artikelnummer Intern: 779430

EAN Nummer Stück: 8 710506 083927

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 083934

HOMANN Kartoffelsalat Zaziki, 400g

MHD: ausschließlich Produkte mit MHD 08.12.2024

Artikelnummer Intern: 847440

EAN Nummer Stück: 8 710506 089639

EAN Nummer Bestelleinheit: 8 710506 089646

Die MHD-Kennzeichnung ist sowohl auf der Papierbanderole (Rückseite) als auch auf dem Becher aufgedruckt.

Betroffen vom Rückruf sind ausschließlich die drei genannten Produkte. Andere Produkte oder Artikel mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten als die Genannten sind vom Rückruf nicht betroffen.

Da keine Angaben für Endverbraucher bezüglich einer Rückgabe betroffener Salate gemacht wurden, empfehlen wir die Rückgabe in den jeweiligen Verkaufsstellen.

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

