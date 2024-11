Familienurlaub in Österreich

Mit der ganzen Familie einen abwechslungsreichen Urlaub verbringen, das geht nicht nur am Strand oder See, sondern auch in den Bergen mit zahlreichen Gelegenheiten für Aktivitäten. Etwa in Österreich, das mit seinen zahlreichen Wanderrouten, glasklaren Bergseen und der Pistengaudi im Winter zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis ist. Hier ein Überblick, welche Regionen für Familien besonders geeignet sind und was bei der Einreise mit dem eigenen Fahrzeug zu beachten ist.

Wandertouren und Skipisten für jeden Schwierigkeitsstufe

Ob im Salzburger Land, Tirol oder Kärnten – Österreich hat viele Regionen, die sich zum Wandern, Mountainbiken oder fürs Skifahren, Snowboarden, Rodeln und andere Wintersportarten eignen. Für alle, die sich nicht auf die Piste wagen, ist Winter- oder Schneeschuhwandern eine tolle Alternative.

Tipp: An Schlechtwettertagen locken Familien-Thermen wie der Aqua Dome in Tirol oder die Therme Amadé im Salzburger Land mit angenehmen Wassertemperaturen zum ausgiebigen Badevergnügen ein. Besonders für Familien mit Kindern ein Riesenspaß!

Familienfreundlich übernachten

In allen österreichischen Regionen gibt es familienfreundliche Unterkünfte, die ganz auf kleine und große Gäste ausgerichtet sind. Zum Beispiel direkt an der Piste, nahe der besten Wanderwege, mit oder ohne Wellnessangebot oder auch mit Kinderbetreuung. Hier können Eltern mal ganz in Ruhe entspannen, während die Kleinen gut versorgt sind. Neben der Kinderbetreuung werden hier aufregende Spiel- und Kletterhallen, aber auch kindgerechte Menüs sowie ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm geboten. Besonders komfortabel nächtigen Eltern mit Kindern in einer der gemütlichen Ferienwohnungen oder Bergchalets mit viel Platz für die ganze Familie. Um nichts kümmern müssen sich Familien, wenn sie in einem Hotel mit Vollverpflegung buchen, wo man sich ganz bequem täglich am Buffet bedienen kann. Zeitlich flexibler sind Familien dagegen in Unterkünften mit Selbstversorgung, in gemütlicher Atmosphäre und ohne feste Essenszeiten.

Tipp: Ein absolutes Highlight sind in Österreich auch zahlreiche Bauernhöfe, auf denen Kinder direkten Kontakt zu den Tieren haben, reiten oder sich anderweitig mit dem Thema Landwirtschaft beschäftigen können.

Tipps für eine stressfreie Anreise mit Kindern

Mit mehreren Kindern im Auto anzureisen, kann für die Eltern manchmal ziemlich stressig sein. Eine gute Vorbereitung ist daher das A und O, damit die Reise erfolgreich verläuft. Mit genug Büchern, Spielen und Hörspielen im Gepäck, die sich auch gut zur Überbrückung von Schlechtwettertagen eignen, ist man bestens gerüstet. Ganz wichtig für gute Laune auf längeren Fahrten mit dem Auto: Genug Pausen einplanen und die Kids kurz toben und etwas essen lassen. Auch das Auto sollte rechtzeitig für die Reise startklar sein, also im Winter auf jeden Fall ordentliche Winterreifen oder bei extremer Wetterlage zusätzlich Schneeketten aufziehen.

Nicht ohne Vignette!

In Österreich gilt Vignettenpflicht, für einige Straßen und Tunnel wird zusätzlich noch eine Streckenmaut berechnet. Auch für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gelten gesonderte Regeln. Jeder sollte sich vor der Anreise über die Mautregeln in Österreich informieren. Beides kann vor dem Urlaub rechtzeitig gebucht werden, wodurch man das Risiko für mögliche Geldstrafen vermeidet. Kontrolliert wird das Ganze automatisch an verschiedenen Kontrollstellen, die prüfen, ob zum Kennzeichen eine für den aktuellen Zeitraum gültige Vignette vorliegt. Wer mehrmals pro Jahr nach Österreich fährt, liegt mit der Jahresvignette am günstigsten, es gibt aber auch Vignetten mit kürzerer Gültigkeitsdauer zu einem geringeren Preis.