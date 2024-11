Dubai zieht immer mehr Familien an und bietet eine große Auswahl für einen faszinierenden Urlaub. Das Mieten einer Yacht und eines Sportwagens wird hier zu einer neuen Freizeitidee. Es verspricht einen malerischen Blick auf das Meer und Adrenalin auf der Straße.

In diesem Artikel erfahren Sie, was man über einen Familienurlaub in Dubai wissen muss und wie das Mieten einer Yacht und eines Sportwagens der Urlaubszeit völlig neue Horizonte eröffnen wird.

Dubai: Ideal für einen Familienurlaub

Mit all seinen Vorteilen ist Dubai nahezu perfekt für einen Familienurlaub. Hier können Familien auf Sicherheit, Vielfalt und gastronomische Highlights zählen.

Es gibt eine gute Auswahl an Familienhotels, Aktivitäten und Orten für die ganze Familie, wie Dubai Marina und Kite Beach, Dubai Parks und Resorts und Ski Dubai, Aquaventure und Wild Wadi, Dubai Aquarium und Underwater Zoo und vieles mehr.

Yacht mieten: Abenteuer auf See

Eine Yacht in Dubai zu mieten, ist sicherlich ein Highlight, um die Zeit mit der Familie auf eine ganz besondere Weise zu verbringen. Beim Yachtcharter in Dubai stehen neben Standard- auch Luxus-Varianten mit einem Kapitän und 2 Besatzungsmitgliedern zur Auswahl.

Auf diese Weise erhalten Sie:

Aussicht: Sie können die faszinierende Aussicht auf den Burj Khalifa, die Palm Jumeirah und vieles mehr genießen.

Ausstattung: Die meisten Yachten sind mit allem für Ihren Komfort ausgestattet. Auf Anfrage sind ein elektrischer Grill, Besteck und Geschirr, Eisbox sowie Badezimmerausstattung erhältlich.

Aktivitäten: Eine Yacht bietet viele Aktivitäten, darunter Wassersport und sogar ein Barbecue.

Reiseroute: Außerdem können Sie die Route nach Belieben auswählen.

Eine Yacht zu mieten ist ein tolles Erlebnis, die frische Meeresbrise und atemberaubende Aussichten sind ein bleibendes Erlebnis.

Sportwagen mieten: Geschwindigkeit und Adrenalin

In Dubai einen Sportwagen mieten ist ein weiteres Highlight. Erleben sie die Geschwindigkeit und Adrenalin vor dem fantastischen Hintergrund der Stadt. Autofans können aus einer Vielzahl von High-End-Fahrzeugen Ihr Traumauto wählen.

Es ist aber wichtig, die Sicherheit zu berücksichtigen, die an erster Stelle steht. Dies liegt daran, dass Sportwagen eine hohe Leistung haben und bestimmte Fahrfähigkeiten erfordern.

Grundlegende Anforderungen für die Anmietung eines Sportwagens in Dubai

Alter: Normalerweise beträgt es für einen Mieter 21 Jahre, aber für einige Modelle sind es 25 Jahre.

Führerschein: Wenn Ihr Führerschein nicht in den VAE ausgestellt wurde, ist oft ein internationaler Führerschein erforderlich.

Fahrerfahrung: Viele Autovermietungen benötigen eine Fahrerfahrung von mindestens 1-2 Jahren.

Dokumente: Geben Sie einen Reisepass oder eine Ausweiskarte (Emirates ID) und eine Kreditkarte im Namen des Mieters für die Kaution an.

Vertragsbedingungen: Lesen Sie die Vertragsbedingungen und Einschränkungen sorgfältig durch.

Verkehrsregeln: Befolgen Sie die Verkehrsregeln streng. Es geht nicht nur um Ihre Sicherheit, bei Verstößen sind hohe Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen vorgesehen.

Sie sollten sich immer an die Sicherheit Ihrer Familie auf der Straße erinnern und an diese Regeln halten, um Probleme mit dem Gesetz auf den Straßen der VAE zu vermeiden. Und so wird die Anmietung eines Autos im Urlaub zu einem entspannten Erlebnis.

Wichtig zu wissen

Bei einer Reise in ein anderes Land möchte jeder wissen, worauf es sich besonders zu achten lohnt.

Erstens hat Dubai ein heißes Klima. Die beste Zeit für einen Besuch ist von November bis März.

Zweitens gibt es hier kulturelle Besonderheiten, lokale Traditionen und Bräuche, besonders an öffentlichen Orten, die respektiert werden müssen. Planen Sie noch zu Hause, wie Sie sich im Urlaub kleiden werden und halten Sie sich an Verhaltensnormen.

Drittens gilt Dubai als eine der sichersten Städte der Welt, aber achten Sie immer auf Ihre Kinder und persönliche Dinge.

Viertens wählen Sie Hotels aus, die Familienzimmer und Dienstleistungen für Kinder anbieten. Viele von ihnen haben Kinderclubs und Schwimmbäder.

Fünftens lohnt es sich, die berühmten Dubai Mall und Mall of the Emirates zu besuchen, wo Sie einkaufen, sich unterhalten und entspannen können.

Abschließend ist es auch höchst wichtig, eine Krankenversicherung für die ganze Familie zu haben, um unvorhergesehene Ausgaben zu vermeiden.

Dubai ist einen Besuch mit der Familie wert und mit diesen Tipps machen Sie es so bequem und sorglos wie möglich.

Fazit

So garantiert die Reise nach Dubai einen unvergesslichen Urlaub. Die Vermietung einer Yacht und eines Sportwagens sättigt ihn mit neuen unvergleichlichen Erlebnissen. Auf der Yacht bewundern Sie die Schönheit des Persischen Golfs und mit dem Sportwagen schätzen Sie die modernen Bahnen von Dubai.

Schaffen Sie bleibende und unvergessliche Erinnerungen für die ganze Familie. Verwirklichen Sie Ihren Dubai-Traum!