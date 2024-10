Von Mineralwasser über Mundspülungen bis hin zu Allzweckreiniger – im neuen Einkaufsratgeber von ÖKO-TEST stecken 27 verschiedene Tests mit mehr als 600 getesteten Produkten. Das Jahrbuch 2025 ist ab heute erhältlich.

Welches Rapsöl schmeckt gut und ist frei von Mineralölrückständen? Welches Deo enthält Aluminium, obwohl „ohne Aluminiumsalze“ draufsteht? Und welche Allzweckreiniger erfüllen ihren Zweck und sind gleichzeitig möglichst umweltschonend? Verbraucherinnen und Verbraucher finden im ÖKO-TEST Jahrbuch 2025 Antworten auf diese und viele weitere Fragen.

„Wir decken in unserem Jahrbuch eine ganze Bandbreite an Produkten ab, damit Verbraucherinnen und Verbraucher die bestmögliche Kaufentscheidung im Alltag für sich treffen können“, sagt ÖKO-TEST-Chefredakteurin Bianca Puff. „Einige Tests in diesem Einkaufsratgeber sind durch Anstoß von Leserinnen und Lesern entstanden – so etwa die Tests Weichmacher in Sonnenschutzmitteln und Schwermetalle in Tampons. Überall dort, wo neue Fragezeichen auftauchen, wollen wir ganz genau hinschauen.“

Weitere Informationen sowie alle Ergebnisse der 27 Tests finden Sie im ÖKO-TEST Jahrbuch 2025, das heute erscheint.

ÖKO-TEST Einkaufsratgeber Jahrbuch für 2025

Sonderheft, € 9,80

Online verfügbar auf: https://www.oekotest.de/hefte/OeKO-TEST-Jahrbuch-fuer-2025_J2410.html

Quelle: ÖKO-TEST