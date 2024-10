Künstliche Intelligenz verstehen

Verbraucherzentrale NRW startet digitalen Selbstlernkurs zum Thema Künstliche Intelligenz

Vor knapp zwei Jahren wurde ChatGPT vorgestellt, ein KI-Chatbot des Softwareunternehmens OpenAI, der in der Lage ist, mit seinen Nutzer:innen wie ein Mensch zu kommunizieren. Seitdem ist Künstliche Intelligenz gefühlt überall und hat sich rasant weiterentwickelt. In immer kürzeren Abständen werden neue KI-Anwendungen auf den Markt gebracht. Expert:innen gehen davon aus, dass KI immer mehr Einzug in unseren Alltag nehmen und die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und leben, grundlegend verändern wird.

Aber was verbirgt sich hinter dieser neuen Technologie und wie sind Verbraucher:innen schon heute davon betroffen? Welches Potenzial steckt dahinter, und welche Risiken gehen mit dem Einsatz von KI einher? All das lernen Interessierte anlässlich des European Cyber Security Month im kostenlosen Selbstlernkurs „Mein Alltag mit KI – wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert”. Der Selbstlernkurs startet am 28. Oktober. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

„Schon heute spielt Künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle im Verbraucheralltag. Und die Relevanz wird in Zukunft weiter zunehmen. Für viele ist der Begriff KI aber noch sehr abstrakt“, sagt Ayten Öksüz, Referentin für Datenschutz und Datensicherheit bei der Verbraucherzentrale NRW. „Der Selbstlernkurs bringt Licht ins Dunkel und bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit dem Thema KI näher zu befassen sowie kritisch auseinanderzusetzen.“

Der vierwöchige Selbstlernkurs besteht aus insgesamt vier Lerneinheiten. Im Mittelpunkt stehen die Funktionsweise der Künstlichen Intelligenz, datenschutzrechtliche, ehtische und gesellschaftliche Risiken beim Einsatz von KI sowie Möglichkeiten für einen verantwortungsvollen Umgang mit KI-Anwendungen. Anhand von ausgewählten Anwendungsbeispielen soll gezeigt werden, wie stark die Technologie unseren Alltag beeinflusst und was mit KI bereits heute möglich ist. Zu Beginn einer jeden Woche bekommen die Teilnehmer:innen eine E-Mail mit einer Einführung in das Wochenthema sowie den Link zu einer interaktiven Lerneinheit. Das Bearbeiten der Aufgaben dauert im Schnitt etwa 20 bis 30 Minuten. Einmal pro Woche gibt es für diejenigen, die Interesse haben, einen Online-Talk mit Fachleuten der Verbraucherzentrale NRW und externen Experten aus dem KI-Bereich mit anschaulichen Beispielen und Raum für offene Fragen.

