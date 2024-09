Hunde haben Leckerli zum Fressen gern. Für viele Tierbesitzerinnen und -besitzer sind sie eine wirkungsvolle Belohnung in Hundeerziehung und Training, eine gute Beruhigung beim Tierarzt oder schlicht eine Geste der Zuwendung. So kommt am Tag schnell eine Hand voll Leckerli zusammen.

Aber: Belohnungssnacks sollten nur maximal 10 Prozent des täglichen Energiebedarfs abdecken, so die Faustformel. „Bezieht ein Hund mehr als 10 Prozent seines Energiebedarfs aus Leckerli und dafür weniger Hauptfutter, besteht das Risiko, dass es auf Dauer zu Nährstoffmangel kommt. Werden Snacks hingegen zusätzlich zur vollen Ration Hauptfutter gegeben, könnte der Hund langfristig übergewichtig werden“, erklärt Testleiterin Charlotte Granobs.

Damit Hundehalter alles richtig machen können, müsste auf den Snack-Packungen eine Tagesportion angegeben sein, die maximal 10 Prozent der täglichen Kilokalorien eines Hundes ausmacht. Außerdem braucht es eine genaue Empfehlung, wie das Hauptfutter zu reduzieren ist. Bei allen 17 untersuchten Hundesnacks sind diese Angaben missverständlich, falsch oder fehlen gleich ganz. Die Stiftung Warentest bewertet daher alle 17 getesteten Hundeleckerli im neuesten Test mit Mangelhaft.

Die Futterhersteller sind zu derlei Angaben oder Hinweisen auf die 10-Prozent-Regel zwar nicht verpflichtet. Aber selbst der europäische Branchenverband der Heimtierfutterindustrie fordert klare Empfehlungen in der Fütterungsanleitung. Mit den lückenhaften Infos stellen die Anbieter Tierbesitzer vor eine unlösbare Rechenaufgabe und setzen Hunde dem Risiko von Übergewicht aus. Das ist aus Sicht der Stiftung Warentest mangelhaft.

Für Frauchen und Herrchen ist es trotzdem möglich ihre Hunde zu belohnen, ohne Übergewicht oder Nährstoffmangel der Vierbeiner zu riskieren.

