Rückruf: Bruchgefahr bei ESSKA HAPPY Schnullern

UPDATE 30.09.2024 – Artikel wurden über verschiedene Handelswege angeboten.

ESSKA informiert über den Rückruf der HAPPY Schnuller. Wie das Unternehmen mitteilt, kann der Knopf Risse bekommen oder brechen, wenn er starken Stößen ausgesetzt wird. Dies kann dazu führen, dass kleine Teile sich lösen können, was ein Erstickungsrisiko bedeutet, falls sie in den Mund oder die Atemwege des Kindes gelangen sollten. Die Schnuller wurden in Doppelpacks verkauft, betroffen sind jeweils nur die unbedruckten Schnuller.

Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein

Betroffener Artikel

Artikel: ESSKA HAPPY Schnuller

Farben: verschiedene

Die Schnuller wurden in Doppelpacks verkauft, betroffen sind jeweils nur die unbedruckten Schnuller.



Kundenservice

Wenden Sie sich unter der Mailadresse info@esska.nu an Esska, um betroffene Schnuller ersetzt zu bekommen oder geben sie betroffene Schnuller über Ihren Händler zurück.

Quelle: www.produktwarnung.eu



