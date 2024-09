Die Verbraucherzentrale Hamburg hat die Biscotto Waffelblättchen von Aldi Nord zur Mogelpackung des Monats gekürt. Demnach hat sich die Füllmenge der Biscotto Waffelblättchen bei Aldi Nord von 200 auf 100 Gramm verringert, der Verkaufspreis bleibt jedoch gleich. Das bedeutet eine versteckte Preiserhöhung von 100 Prozent. Aldi Nord erklärt dies mit gestiegenen Kosten für Kakao.

100 Prozent teurer! Besonders ungewöhnlich ist das, wenn sie von einem Discounter kommt, der sich als Preisführer präsentiert und Tiefstpreise verspricht.

Wie die Verbraucherzentrale mitteilt, gibt es die Biscotto Waffelblättchen in den Sorten Zartbitter und Vollmilch bei Aldi Nord aktuell als Aktion. Regelmäßige Käuferinnen und Käufer des Waffelgebäcks sind wahrscheinlich überrascht. Aldi Nord hat nach der Sommerpause die Füllmenge des Produkts einfach halbiert. Statt 200 Gramm sind jetzt nur noch 100 Gramm in der Verpackung. Aus zwei Plastikschalen je 100 Gramm wurde eine.

Den Begriff „Aktion“ und das rote Preisschild dürfen Sie nicht falsch verstehen. Es handelt sich bei den Biscotto Waffelblättchen nicht um eine Preisaktion. Aldi bietet in dieser Aktion nur Artikel an, die nicht dauerhaft im Sortiment sind. Diese Produkte gehen für eine begrenzte Zeit immer wieder in den Verkauf.

Wer erwartet hat, dass der Preis des Produktes wegen der reduzierten Füllmenge sinkt, liegt falsch. Der Preis bleibt mit 1,99 Euro gleich. Die Waffelblättchen sind jetzt um 100 Prozent teurer.

Regelmäßig veröffentlicht die Verbraucherzentrale Hamburg Mogelpackungen mit versteckten Preiserhöhungen auf dieser Seite

Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg

Internet: https://www.vzhh.de