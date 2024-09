Rückruf: Metallteile in Alpenschmaus Schokolierten Brezeln von Aldi Nord möglich

Aldi-Nord informiert über den Rückruf des Artikels Alpenschmaus Schokolierte Brezel des Lieferanten Millano sp. z o o. S.K.A im 140g Beutel in den Sorten Vollmilch und Zartbitter mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten 03-2025 und 04-2025. Der Artikel wurde in einer Aktion am 02.09.2024 gehandelt.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Artikel vereinzelt Metallteile enthalten sind.

Der Artikel sollte daher vorsorglich nicht mehr verzehrt werden.

Betroffener Artikel

Artikel: Alpenschmaus Schokolierte Brezel

Inhalt: 140g Beutel

Sorten Vollmilch und Zartbitter

Mindesthaltbarkeitsdaten: 03-2025 und 04-2025

Lieferant: Millano sp. z o o. S.K.A im

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Lieferanten sowie weitere Artikel der Marke Alpenschmaus sind von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen.

Betroffene Packungen können in allen Aldi-Nord Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Hintergrund Fremdkörper ACHTUNG! Gesundheitsgefahr!



Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen! Verbraucher die einen der betroffenen Artikel besitzen, sollten betroffene Produkte NICHT mehr verwenden und dem Handel zurückbringen

Quelle: www.produktwarnung.eu



* Die Bewertung bezieht sich auf die Information der Endverbraucher durch das Unternehmen bzw. den Hersteller